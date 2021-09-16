УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

МакЅим розповіла про свої бачення під час клінічної смерті

16 вересня 2021, 19:57

За словами знаменитості, смерть - не кінцева точка існування людини, і після закриття кришки труни "все лише починається".

Співачка Максим
Співачка Максим розповіла про клінічну смерть / instagram.com/maksimartist/

Відома російська співачка МакЅим (Марина Абросимова) розповіла ведучій Ксенії Собчак, що під час клінічної смерті вона потрапила в іншу, потойбічну реальність.

За словами знаменитості, смерть - не кінцева точка існування людини, і після закриття кришки труни "все лише починається".

"Коли я була в комі, я опинилася зовсім в іншій реальності, і у мене було чітке усвідомлення, що те життя, яким ми живемо тут, якраз менш реальна", - заявила співачка.

Вона детально розповіла про пережитий досвід в іншій реальності.

"Це не схоже на сон. Я себе відчула в польоті, мені було моторошно добре, якийсь захід, якесь тепло і голос мого духівника. Я йому сказала: "Я вмираю". І мені від цього чомусь було добре. Не знаю, чому. Я не збиралася туди, коли лягала в лікарню. Я думала: зараз мене швиденько полікують, і все буде добре. Я чітко усвідомлювала, що відбувається. Я в дивній кабіні стала спускатися вниз, а там була зима. Потім за мною прийшли якісь люди, ми стали підніматися вгору, натиснули важіль і стали падати вниз. І потім вже в цій реальності мені розповідали, що у мене двічі зупинялося серце", - поділилася спогадами МакЅим.

Реклама

Співачка розповіла, що після хвороби відчуває щастя від звичайних речей. А депресія, яка нерідко трапляється у підступних хворих під час поправки, у неї нібито не спостерігається.

З 14 червня співачка МакЅим захворіла на коронавірус, але лікувалася вдома. Коли їй різко стало зле, її госпіталізували.

Через кілька днів за МакЅим до лікарні з коронавірусом потрапила і її концертний директор.

Журналістам повідомили, що МакЅим завантажили в штучну кому і перевели на апарат ШВЛ-їй стало гірше. Пішли чутки про те, що одна легеня МакЅим повністю уражено.

Лікар, якому показали результати обстеження МакЅим повідомив, що у МакЅим вражені мозок, нирки і легке.

Однак, вже 9 серпня МакЅим вийшла з коми, і з'явилася перша інформація про її стан.

МакЅим виписалася з лікарні 13 серпня - через два місяці після госпіталізації, і майже весь час вона провела в штучній комі.

Волонтер відкрив правду про хворобу і кому співачки МакЅим. Співачка почала реабілітацію.

viber
Співачка МакЅим новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків Зодіаку: зрада, неприємна звістка або розчаруванняГороскоп на 15 вересня для всіх знаків Зодіаку: зрада, неприємна звістка або розчарування "Прогрес нікчемний": Меркель різко висловилася щодо ситуації на Донбасі"Прогрес нікчемний": Меркель різко висловилася щодо ситуації на Донбасі Зірка серіалу Моя улюблена Страшко: "Мені дарували і квартири, і машини, але я від них відмовлялася"Зірка серіалу Моя улюблена Страшко: "Мені дарували і квартири, і машини, але я від них відмовлялася" Поки Росія шантажує Європу, платити ціну за газ доведеться УкраїніПоки Росія шантажує Європу, платити ціну за газ доведеться Україні Лакмусовий папірець для Банкової: чому Арестович знову опинився у епіцентрі скандалуЛакмусовий папірець для Банкової: чому Арестович знову опинився у епіцентрі скандалу

Останні новини

00:51

Правильний осінній раціон: як приготувати смачну і корисну кашу за 5 хвилин

00:45

Вперше в історії: український прапор полетить на Місяць

00:19

Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків Зодіаку: життєві труднощі або збільшення доходу Відео

00:04

Померла знаменита голлівудська артистка

17 вересня, п'ятниця
23:59

Нафтогаз піде "під монастир": ЗМІ з'ясували, що компанію чекає глобальне звільнення Відео

Реклама
23:25

Данилов поставив жорсткий ультиматум охочим спостерігати за виборами до Держдуми РФ в ОРДЛО

22:59

"Це теж білоруське місто і землі навколо": Лукашенко зазіхнув на Польщу і Литву Відео

22:45

Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України: у чому суть документа Відео

22:42

У Києві спіймали збоченця: педофіл накинувся на 8-річну дівчинку прямо в шкільному туалеті

22:29

Симптоми раку кишечника: рідкісний, але болючий знак у спині може сигналізувати про хворобу Відео

22:25

Чергове отруєння у школі: на Сумщині страждають десятки дітей

21:58

Названо гарячий напій, що знижує тиск: скільки потрібно пити Відео

21:53

Мейхер схвилювала уяву шанувальників пікантною фотосесією

21:38

"Напружуюся, коли слухаю": Данилов причепився до журналіста Відео

21:35

Путін застряг у минулому: під час голосування в Держдуму годинник президента РФ показував 10 число Відео

21:25

Що не можна робити на Михайлове чудо 19 вересня: прикмети і заборони

21:11

Ознака раку: як голос може вказати на смертельну хворобу Відео

20:59

Поранені, закривавлені та обгорілі люди: турист розповів про смертельний вибух у Карпатах Відео

20:51

В Україні стартувала система обліку олігархів: як вона працюватиме Відео

20:28

"Ми любимо одне одного": Дзідзьо зізнався, що віддав розкішну квартиру у Києві колишній дружині

Реклама
20:23

Україна зможе самостійно визначати COVID-штами: Ляшко розповів про нове медобладнання Відео

20:21

Заради лайків у соцмережах: в Україні підлітків накрила смертельно небезпечна "розвага"

19:47

Смертельне селфі: українка, яка впала в прірву на іспанському курорті, померла в лікарні

19:40

Зеленський вирушає з новим візитом до США: в ОП розкрили програму зустрічей Відео

19:20

Одеситка знайшла маму, яка 21 рік вважалася зниклою безвісти: щемливе відео зустрічі

19:14

Обматюкала на все село і поплатилася за свої слова: суд покарав скандалістку з Закарпаття

18:54

Україна вдарила санкціями по організаторах виборів до Держдуми в Криму і ОРДЛО - рішення РНБО Відео

18:33

Історичні кадри: SpaceX Маска опублікувала перші фото цивільного екіпажу в космосі Фото

18:31

Прикмети на 18 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

18:27

Грандіозна прем'єра "Маскараду" на 1+1: чим здивує країну перший епізод нового сезону шоу Відео

18:18

Чотирьом областям України світить "червона" зона карантину - Радуцький Відео

18:12

Путін захворів і у нас є пара діб, щоб відвоювати Донбас: Арестович Відео

18:01

Батьки кажуть, що впав з дивану: 2-річна дитина померла в Дніпрі

17:44

"Шкода дитину, з такою ризикує прожити не довго": у Києві чергова матуся вирішила випробувати долю

17:39

Маріуполь у рейтингу кращих міст за якістю життя випередив Київ та Одесу

17:37

Руссю вже не пахне: Арестович запропонував нову назву для України Відео

17:12

"Російський газ не такий і важливий": у Держдепі США закликали Україну не зациклюватися на СП-2 Відео

17:07

Львів'янка вимагає підвищити податки: з'ясовано дивовижне бажання жінки

17:00

Навіщо Путін проводить вибори в Росії Погляд

16:52

Надбавка до пенсії: українцям назвали дату старту доплат по 500, 400 і 300 гривень Відео

Реклама
16:44

Мовчала 18 років: Полякова зізналася, чому стала на бік Лорак у скандалі з Меладзе Відео

16:41

Дістав з коляски і зник: у Запоріжжі неадекват викрав немовля

16:35

Як зробити слайм: 5 рецептів з підручних матеріалів, які є в кожному будинку

16:29

Тіло виявили у вбиральні: у Харкові знайшли застреленим відомого бізнесмена

16:16

"Нікчемний прогрес" і тиск на Україну: у Путіна вибухнули умовою для США щодо Донбасу

16:11

Багато дощів та рвучкий вітер: в Україні оголосили штормове попередження (карта) Відео

15:40

Чи знаєте ви, як захиститися від фінансових втрат? новости компании

15:30

В Україні схвалили комбінацію Moderna і Pfizer: інтервал між дозами - 28 днів

15:29

Облив сірчаною кислотою мати з дітьми: у Миколаєві відправили за ґрати ревнивця, який вирішив вбити дружину

15:24

Мовний омбудсмен заявив, що перехід України на латиницю несе загрози нацбезпеці

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти