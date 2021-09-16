МакЅим розповіла про свої бачення під час клінічної смерті

Співачка Максим розповіла про клінічну смерть / instagram.com/maksimartist/

Відома російська співачка МакЅим (Марина Абросимова) розповіла ведучій Ксенії Собчак, що під час клінічної смерті вона потрапила в іншу, потойбічну реальність.

За словами знаменитості, смерть - не кінцева точка існування людини, і після закриття кришки труни "все лише починається".

"Коли я була в комі, я опинилася зовсім в іншій реальності, і у мене було чітке усвідомлення, що те життя, яким ми живемо тут, якраз менш реальна", - заявила співачка.

Вона детально розповіла про пережитий досвід в іншій реальності.

"Це не схоже на сон. Я себе відчула в польоті, мені було моторошно добре, якийсь захід, якесь тепло і голос мого духівника. Я йому сказала: "Я вмираю". І мені від цього чомусь було добре. Не знаю, чому. Я не збиралася туди, коли лягала в лікарню. Я думала: зараз мене швиденько полікують, і все буде добре. Я чітко усвідомлювала, що відбувається. Я в дивній кабіні стала спускатися вниз, а там була зима. Потім за мною прийшли якісь люди, ми стали підніматися вгору, натиснули важіль і стали падати вниз. І потім вже в цій реальності мені розповідали, що у мене двічі зупинялося серце", - поділилася спогадами МакЅим.

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Співачка розповіла, що після хвороби відчуває щастя від звичайних речей. А депресія, яка нерідко трапляється у підступних хворих під час поправки, у неї нібито не спостерігається.

З 14 червня співачка МакЅим захворіла на коронавірус, але лікувалася вдома. Коли їй різко стало зле, її госпіталізували.

Через кілька днів за МакЅим до лікарні з коронавірусом потрапила і її концертний директор.

Журналістам повідомили, що МакЅим завантажили в штучну кому і перевели на апарат ШВЛ-їй стало гірше. Пішли чутки про те, що одна легеня МакЅим повністю уражено.

Лікар, якому показали результати обстеження МакЅим повідомив, що у МакЅим вражені мозок, нирки і легке.

Однак, вже 9 серпня МакЅим вийшла з коми, і з'явилася перша інформація про її стан.

МакЅим виписалася з лікарні 13 серпня - через два місяці після госпіталізації, і майже весь час вона провела в штучній комі.

Волонтер відкрив правду про хворобу і кому співачки МакЅим. Співачка почала реабілітацію.