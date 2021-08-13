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"Заново вчиться ходити": МакSим виписалася після двох місяців лікування

13 серпня 2021, 14:02

Лікарі виписують МакЅим після майже двох місяців лікування коронавірусу.

МакЅим
МакЅим / instagram.com/maksimartist

Співачка МакЅим через п'ять днів після виходу з реанімації виписалася з лікарні, де лікувала коронавірус і ускладнення після нього.

Як повідомляє телеграм-канал Lifeshot, її виписують у п'ятницю 13 серпня.

"Співачку МакЅим сьогодні виписують з лікарні, далі вона буде лікуватися вдома", - повідомила представник артистки.

У понеділок МакЅим перейшла в звичайну палату, вона весь час відчуває себе нормально.

"Співати і літати на літаку їй поки не можна, але який термін?", - повідомила представник артистки.

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Подальше лікування вона буде проходити вдома. На співачку ще чекає тривала реабілітація і лікування.

"Вона поки заново вчиться ходити, робить це з підтримкою. При ходьбі відчуває сильні запаморочення. Дихати поки теж важко", - розповіла Яна Богушевская.

За її словами, лікарі просто попросили намагатися не кашляти.

"Вона вже прямує додому, сама прийняла таке рішення: дуже хоче обійняти дітей. Боялася, що вже не зможе цього зробити", - додала її директор.

Лікування МакЅим - що відомо

Співачка МакЅим перевели з реанімації у понеділок 9 серпня.

Незалежний лікар, якому показали знімки та обстеження співачки повідомив, що у МакЅим вражені мозок, нирки і легке.

Після виходу з коми співачка почала сама сідати і самостійно дихають без ШВЛ.

Лікарі відповіли на запитання ЗМІ, чи зможе співати МакЅим після коми і чи буде вона як "овоч"

Вперше МакЅим вивели з коми в 20-х числах липня. Співачка була в ясному розумі і нормально розмовляла.

Співачка МакЅим новини шоу бізнесу
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