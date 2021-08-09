МакЅим переводять у звичайну палату

МакЅим / vk.com/maksimsinger

Співачка МакЅим більше місяця проходила лікування ускладнень після того, як її госпіталізували з коронавірусом.

Перед вихідними до 6 серпня її вивели з коми, але вона все ще залишалася в реанімації.

Як повідомляє телеграм-канал Звездач, МакЅим перевели в звичайну палату.

За інформацією видання, директор співачки Маргарита Соколова поділилася радісною новиною - сьогодні ввечері МакЅим переходить в звичайну палату.

"Сьогодні до вечора її переводять у звичайну палату. Коли буде точно виписка, лікарі не коментують, але вона не за горами", - написала в пості Соколова.

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Директор подякувала лікарям за благополучний результат. За словами Маргарити, лікарі самі кажуть, що той факт, що Марина вижила – рідкісний і унікальний випадок. Співачці потрібно тривале відновлення.

"Співати і літати на літаках їй поки заборонено. На який термін буде зрозуміло по самопочуттю і по тому, як буде йти процес відновлення легенів", - додала вона.

До цього в групі МакЅим в Вконтакте заявили, що "зараз наша Марина в ясному створенні, вже повністю прийшла в себе, спілкується з медичним персоналом, нормальна людина в чіткому ясному свідомості".

Раньше менеджер МакЅим спростувала чутки про стан співачки, яку нібито катають по лікарні.

Незалежний лікар, якому показали знімки та обстеження співачки повідомив, що у МакЅим вражені мозок, нирки і легеня.Зараз співачці набагато краще.