МакЅим у комі: у співачки виявили ще одну небезпечну хворобу

Співачка Максим знаходиться в комі / instagram.com/maksimartist/

У російської співачки Марини Максимової(МакЅим), яка перебуває в комі, виявили нову хворобу, повідомляє видання MK.RU 28 червня. Крім пневмонії медики діагностували у артистки симптоми недугу, котра вражає печінку.

Лікарі припустили, що саме це і могло стати причиною різкого погіршення стану зірки. Хвороба могла перейти в хронічну стадію, але при цьому ніяк не проявляти себе.

Уточнюється, що вона також може викликати серйозні ускладнення при зараженні коронавірусом. При цьому раніше неодноразово повідомлялося, що у МакЅим негативний тест на коронавірус.

"Через пневмонію у неї уражено більше 75 відсотків легких. Її "перевели на ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація), оскільки апарат ШВЛ не справляється", повідомляють джерела kp.ru.

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Сьогодні представниця Максимової Яна Богушевська повідомила Газете.Ru, що стан співачки оцінюється як "вкрай важкий".

Раніше Главред писав про те, що російська співачка МакЅим (Марина Абросімова) з 14 червня хворіє на коронавірус. Вперше вона розповіла про це в своєму Instagram. Тиждень тому з'явилася інформація, що дівчину ввели в штучну кому.Як повідомляє телеграм-канал Звездач, співачка МакЅим тепер перейшла в групу хворих у важкому стані