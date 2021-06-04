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Людмила Барбір в ексклюзивній червоній сукні здивувала красою на фестивалі "Молодість"

4 червня 2021, 16:04

Українська телеведуча Людмила Барбір похвалилася дивовижним вбранням від дизайнера Івана Фролова

Людмила Барбір
Людмила Барбір / instagram.com/liudmila.barbir/

Ведучу Сніданку з 1+1 та акторку Людмилу Барбір обрали ведучою церемонії відкриття ювілейного 50 Міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Спеціально для теледіви розкішне вбрання створив український дизайнер Іван Фролов, володар нагороди Прорив року на Best Fashion Awards 2020.

Ведуча Сніданку з 1+1 Людмила Барбір в парі разом з актором Тарасом Цимбалюком просто неба біля арки Дружби в Києві провели першу подію кінофестивалю.

Зірковими гостями заходу стали: міністр культури Олександр Ткаченко, посли, режисери Олег Сенцов, Валентин Васянович, Наріман Алієв, драматург, режисер і сценаристка Наталія Ворожбит, сім'я акторів Ступок - Остап і Дмитро, директор департаменту ранкового мовлення 1+1 Media Юлія Жмакін, співачка Камалія з чоловіком, прима-балерина Катерина Кухар, актори, режисери та інші діячі театру і кіно.

На Людмилі Барбір була сукня з довгою пишною червоною спідницею з тафти з розрізом і корсетом з вишивкою.

Людмила Барбір
Людмила Барбір на фестивалі "Молодість" / прес-служба 1+1

Засновник і креативний директор бренду Іван Фролов описує своє творіння так: "Сукня на церемонії відкриття - один з ключових візуальних образів, який залишається в пам'яті. Тому для такої легендарної події, як Ювілейна "Молодість" ми створили образ, натхненний голлівудським шиком. Кожен його айтем-знаковий для нашого бренду".

Людмила Барбір
Людмила Барбір-ведуча" молодість " / прес-служба 1+1

Людмила Барбір розповіла, що всі примірки сукні проходили таємно, без сторонніх очей і камер. Навіть ескіз до останнього тримали в таємниці, щоб ексклюзивно показати тільки на самій церемонії.

"На сцені відчувала себе дуже гармонійно і почула сотні компліментів. Дякую всій команді, яка працювала над створенням сукні. Рада приєднатися до такої важливої світової кіноподії. За свою історію "Молодість" не раз ставала майданчиком для дебютів відомих на весь світ режисерів, зокрема, Фреда Келемена, Денні Бойла, Тома Тиквера. І, впевнена, ця традиція продовжиться", - поділилася ведуча.

Людмила Барбір
Людмила Барбір / прес-служба 1+1

Символічно, що саме Людмила Барбір стала ведучою церемонії відкриття ювілейної молодості. 50 років тому, в 1970 році, фестиваль стартував, як майданчик для показу короткометражних фільмів студентів театрального університету імені Карпенка Карого. Саме цей ВУЗ закінчила Барбір, за фахом - актриса театру і кіно.

Людмила Барбір
Людмила Барбір / прес-служба 1+1

Зазначимо, церемонія нагородження 50-го ювілейного Міжнародного кінофестивалю "Молодість" відбудеться 5 червня. Її проведуть ведучий Сніданок з 1+1 і продюсер нового шоу Твій День Єгор Гордєєв і актриса Ірма Вітовська.

Нагадаємо, що всі нові випуски проекту Сніданок з 1+1 можна переглянути онлайн на сайті 1plus1 video.

Сніданок з 1+1 Людмила Барбір новини шоу бізнесу
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