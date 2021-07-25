Люцифер 6 сезон - дата виходу, актори і тизер фіналу серіалу

Телесервіс Netflix розсекретив дату виходу 6 сезону серіалу Люцифер.
ТелеСервіс Netflix без попередження обрушив на фанатом радісну і сумну новину - 10 вересня закінчиться довга історія пригод Люцифера на Землі.
Кілька каналів і дуже багато сценаристів доклали руку до екранізації коміксу Vertigo, і Люцифер давно відійшов від какона - він готується стати богом.
Спеціально для фанатом, Netflix показав тизер фіналу серіалу - він не спойлерить чогось важливого, але фанати відразу відчули ностальгію.
Поки що невідомо, скільки серій буде у фінальному 6 сезоні, і вже тим більше, як сценаристи "зведуть кінці з кінцями" в дуже незвичайній історії, яка пішла дуже далеко від канонічного коміксного Люцифера.
Люцифер 6 сезон - сюжет
Після відходу Бога і протистояння з Михайлом, Люцифер майже втрачає відносини з Хлоєю Деккер. Але кілька його близьких друзів і демони (!) допомогли довести, що не Михайло, а Люци гідний місця Бога.
6 сезон-прощання Люцифера з Землею і своєю любов. Примітно, що в кінці 4 сезон він так само залишав Хлою, вирушаючи а пекло.
У короткому тизері Люцифера на його улюбленому кабріолеті зупиняє коп, а герой Тома Елліса тільки зітхає: "Ех, це мій останній день в Лос-Анджелесі".
Люцифер 6 сезон - актори і ролі
- Том Елліс,
- Лорен Джерман,
- Д. Б. Вудсайд,
- Інбар Лаві,
- Леслі-Енн Брандт,
- Кевін Алехандро,
- Рейчел Харріс,
- Тріша Хелфер
- Еймі Гарсіа.
Всі серії останнього 6 сезону серіалу Люцифер виходять 10 вересня 2021.
5 сезон був запланований на травень 2020 року, як і 4 сезон, але через коронавірус його перенесли на другу половину 2020 - фанати змогли насолодитися серіалом тільки у вересні.