Люцифер 6 сезон - дата виходу, актори і тизер фіналу серіалу

Люцифер 6 сезон / Netflix

ТелеСервіс Netflix без попередження обрушив на фанатом радісну і сумну новину - 10 вересня закінчиться довга історія пригод Люцифера на Землі.

Кілька каналів і дуже багато сценаристів доклали руку до екранізації коміксу Vertigo, і Люцифер давно відійшов від какона - він готується стати богом.

Спеціально для фанатом, Netflix показав тизер фіналу серіалу - він не спойлерить чогось важливого, але фанати відразу відчули ностальгію.

Поки що невідомо, скільки серій буде у фінальному 6 сезоні, і вже тим більше, як сценаристи "зведуть кінці з кінцями" в дуже незвичайній історії, яка пішла дуже далеко від канонічного коміксного Люцифера.

Люцифер 6 сезон - сюжет

Після відходу Бога і протистояння з Михайлом, Люцифер майже втрачає відносини з Хлоєю Деккер. Але кілька його близьких друзів і демони (!) допомогли довести, що не Михайло, а Люци гідний місця Бога.

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6 сезон-прощання Люцифера з Землею і своєю любов. Примітно, що в кінці 4 сезон він так само залишав Хлою, вирушаючи а пекло.

У короткому тизері Люцифера на його улюбленому кабріолеті зупиняє коп, а герой Тома Елліса тільки зітхає: "Ех, це мій останній день в Лос-Анджелесі".

Люцифер 6 сезон - актори і ролі

Том Елліс,

Лорен Джерман,

Д. Б. Вудсайд,

Інбар Лаві,

Леслі-Енн Брандт,

Кевін Алехандро,

Рейчел Харріс,

Тріша Хелфер

Еймі Гарсіа.

Всі серії останнього 6 сезону серіалу Люцифер виходять 10 вересня 2021.

5 сезон був запланований на травень 2020 року, як і 4 сезон, але через коронавірус його перенесли на другу половину 2020 - фанати змогли насолодитися серіалом тільки у вересні.