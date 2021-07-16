Любителька Росії Ані Лорак приїхала в Україну з концертами вперше зі своєї втечі

Ані Лорак / instagram.com/anilorak/

Русофільська співачка Ані Лорак повертається в Україну з двома концертами, які відбудуться 16 і 17 серпня в елітному нічному клубі Одеси. Це перша концертна програма скандальної артистки з серпня 2014 року.

Про виступ Ані Лорак в Одесі стало відомо, коли в мережі з'явилися афіші з продажем квитків. До цього Лорак з'явилася в Києві і написала, що збирається записати пісню українською мовою.

Вартість квитків стартує від 900 гривень, а найдорожчі коштують аж 7,5 тисяч гривень. Концерти пройдуть 16 і 17 серпня в Itaka Beach Resort & Night Club.

"Ані Лорак вже багато років сяє на музичному небосхилі, даруючи свою щиру і талановиту творчість людям. Прекрасна артистка безліч високих нагород і звань від премій Муз-ТВ, EMA, Musicbox, ZD Awards, Золотий грамофон. Серед них - найкраща співачка, Людина року, красива жінка, Пісня року, краще концертне шоу та інші", - перерахували вони досягнення Лорак в Росії.

Крім того, в клубі уточнили, що співачка буде виконувати свої старі пісні - російською мовою: "На ньому зірка виконає всі улюблені пісні публіки: Забирай рай, життя віддам, я і ти, я з тобою і багато інших чуттєвих і красивих композицій".

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Кілька днів тому Ані Лорак виступала в російському Санкт-Петербурзі в рамках фестивалю "Білі ночі". Крім того, вона бере участь в організованому російськими фестивалі Жара.

Нагадаємо, Баста, який відвідував Крим, виступив у Києві і спровокував скандал.

Валерій Меладзе з партії Путіна виступив на фестивалі Atlas Weekend, де зібрав під сценою тисячі людей.

Як відомо, українська співачка Ані Лорак вже більше шести років постійно проживає в Росії, але якось зізналася, що часто приїжджає в Україну до родичів. Лорак відмовлялася визнати Крим українським.

Ані Лорак разом з російськими зірками-кримнашистами взяла участь у зйомці концерту на каналі Інтер до 8 березня 2020 року.

До цього разом з іншими любителями Росії Ані Лорак знялася в новорічному концерті на Інтері.