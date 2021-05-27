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Кращий ремейк десятиліття від Disney - рецензія на фільм Круелла

Галаджій Олександр

журналіст

27 травня 2021, 16:33

В Україні з 27 травня на екрани вийшов довгоочікуваний ремейк про головну лиходійку франшизи "101 далматинець".

Круелла 2021
Круелла 2021-рецензія / Disney

Компанія Disney перезапустила всесвіт "101 далматинця" новим сміливим приквелом, який несподівано показав всю історію під іншим кутом.

Крейг Гілеспі влаштував справжню кримінальну драму-комедію, яка змінила тон в майбутніх фільмах а також зробив Круеллу людино, а не монстром, описавши її бурхливу молодість.

Сценарій вийшов досить вдалим, і глядачі на першому перегляді в залі кінотеатру раз у раз висловлювали захоплення і схвалювали гру акторів.

Сценарієм займався колектив авторів - Алін Брош МакКенна, Джез Баттеруорт, Дена Фокс, Келлі Марсел, Тоні МакНамара і Стів Зіссіс, та зумів зберегти сенс, логіку і натяк на реалістичність у фільмі.

Круелла 2021 - сюжет

Маленька Естелла з дитинства мислила нестандартно, була геніальною, але важкою дитиною, і перші роки їм з мамою було не легко. у 10 років вона втратила свою єдину рідну людину - маму, і прибилася до компанії хлопчаків-шахраїв. З ними вони успішно протягом ще 10 років крали, що могли, і жодного разу не попалися. Дівчина змогла реалізувати свій талант в шиття і викрійці, але найцікавіше почалося, коли вона дивом попалася на очі всесвітньо відомої знаменитості - Баронесі.

Далі почалася гра в стилі фільму "Диявол носить Прада", і дійшло б до виконання всіх мрій Естелли, але вона випадково дізналася, що це Баронеса вбила її мати. Дівчина вирішує помститися, і з тихою і спокійною (як її вчила мати) перетворюється в Круеллу, яка в гонитві за своїм здатна йти по головах.

Круелла 2021
Круелла 2021-сюжет / Disney

Однак, на відміну від початкової історії автори показали людяність Круелли, і відмінно розіграли карту з "пальто з далматинців", яких дівчина отримала. Крім того, її підручні - Джаспер і Горацій показані як чуйні друзі, з якими у Круелли майже родинний зв'язок. Також, нарешті стало ясно, звідки у Круелли таке ім'я і купа грошей.

Відзначимо також, що фільм отримав сцену після титрів, так що відразу по закінченню стрічки не варто бігти із залу. Крейг Гілеспі зміг не просто розкрити Круеллу як персонажа, але і майстерно ввів в історію всіх головних героїв з "101 далматинця". Тому в разі успіху, фільм про Круеллу стане початком нових фільмів франшизи.

Круелла 2021 - саундтреки, гра і відсилки

Події фільму розгортаються в 60-70-х роках ХХ століття в Лондоні, і музичний супровід виявився природним, яскравим і порадував влучністю.

Всього в стрічці використовувалося близько 40 треків, деякі з них були просто у вигляді цитат, або мотивів, використаних акторами, але для фільму була спеціально написана головна пісня "Круелла Девіль", а також використана легендарна пісенька з минулих адаптацій.читайте такожЗ'явився список відомих саундтреків до фільму Круелла 2021

Для Емми Стоун і Емми Томпсон підібрали найяскравіші треки першої появи або зміни образу. При тому, що доросла Круелла не тільки модельєр, але і явно стежить за музичною культурою - у неї проскакують наспіви і цитатки з різних творів.

Емма Стоун з крапелькою гриму перетворилася на справжню чарівну хижачку, яка переплюнула ексцентричну баронесу. Актрисі довелося відіграти обидві особистості Круелли - і дівчину Естеллу і Круеллу Девіль, яка в кінцевому підсумку стала основною.

Круелла 2021
Круелла 2021-відсилання / Disney

Горацій і Джаспер не були показані, як тупі підручні, а навпаки - вони виявилися близькими Круелли, майже її братами.

Відкривається історію про собачок, так що вони отримали особливу увагу - на них якраз і видно використання комп'ютерної графіки. Звичайно ж, вона не зрівняється із Зоряними війнами I, але на крупних планах все ж помітна.

Автори залишили безліч пасхалок і відсилань до фільмів і мультиків франшизи, так що фанати "далматинців" зможуть з радістю відзначати знайомих героїв, місця, і навіть вбрання. Є відразу кілька сцен, приділених нарядам зі шкур далматинців.

Круелла 2021 - актори і ролі

  • Емма Стоун - Естелла і Круелла Девіль
  • Емма Томпсон - Баронеса
  • Пол Уолтер Хаузер - Горацій
  • Джоел Фрай - Джаспер
  • Марк Стронг - Борис
  • Емілі Бичем - Аніта
  • Кірбі Хауелл-Батіст - Табіта
  • Джеймі Деметріу - Джеральд

Фільм Круелла 2021 планувався з 2011 року, але в його створенні було занадто багато проблем і замін творців і акторів. У 2018 році до керма став Крейг Гіллеспі, і з 2019 року вже були відомі актори і почалися зйомки. Через коронавірус прем'єра фільму відбулася тільки в 2021 році.

Круелла 2021 вийшла у всіх кінотеатрах України 27 травня.

Олександр Галаджій для сайту Главред

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