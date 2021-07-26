Лопес і Аффлек пустували усі вихідні на яхті Ахметова за 130 мільйонів

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Getty Images

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес продемонстрували офіційне возз'єднання сексуальною фотосесією на яхті Ретана Ахметова, яку олігарх надає для приватних вечірок.

Як повідомляє видання Daily Mail, вони зафрахтували мегаяхту вартістю 130 мільйонів доларів через приватну фірму, яка просто так не розкриває ціни.

Коли в суботу пара прибула на приватному літаку на Рів'єру, катер відвіз їх до яхти.

Неймовірна яхта, на якій зупинилися закохані, - це Valerie, яка в даний час продається за 130 мільйонів доларів і продається брокерською компанією Dynamiq .читайте такожМайже гола Дженніфер Лопес здивувала красою і підтвердила возз'єднання з Аффлеком

Як повідомляє Daily Mail, в даний час судно належить українському мільярдерові і гуру фінансових послуг Рінату Ахметову, який є 327-мою найбагатшою людиною в світі з власним капіталом в 7,5 млрд доларів.

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Величезний корабель може розмістити 14 гостей у семи каютах, що обслуговуються екіпажем з 27 осіб.

На яхті Тренажерний зал з панорамним видом на океан виходить на відкритий майданчик з обідньою зоною і фонтаном, який світиться вночі.

Спущене на воду в 2011 році судно має шість палуб, всі обслуговуються ліфтом, а також басейн довжиною 20 футів і джакузі, яке є одним з п'яти відкритих просторів яхти.

Човен з тренажерним залом і вражаючою обідньою зоною на відкритому повітрі був спроектований за прикладом лондонського готелю Claridge.

Основна палуба і вітальня призначені для розміщення і зосереджені навколо піаніно з унікальною конструкцією. У носовій частині достатньо місця для приземлення гвинтокрила. На верхніх палубах - хол, кінотеатр і кілька кают.

Одна спальня має панорамний вид разом з приватною терасою і джакузі. Інші каюти підходять для гостей, включаючи дітей, в той час як апартаменти власника мають приватну сходи.

Яхта провела більшу частину свого часу, подорожуючи по Середземному морю в приватному порядку, хоча в 2012 році судно провело сезон в Карибському басейні.

Ціни на оренду яхти недоступні для широкої публіки, і інформація надається тільки через конфіденційні запити.

Родрігес і Лопес офіційно припинили свої чотирирічні відносини в березні, перш ніж вона відновила свій роман з Аффлеком, з яким вона раніше зустрічалася ще на початку 2000-х років.

Тепер Аффлек і Лопес, схоже, повністю відродили свій роман після того, як вони опублікували офіційні фото з вечірки.

Фото інтер'єру яхти і вечірки в день народження Дженніфер Лопес можна подивитися за посиланням на Daily Mail.