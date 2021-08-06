Лобода записала україномовний кліп Vogue з кліпмейкером Тіни Кароль

Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

Вже 13 серпня Світлана Лобода презентує кліп на україномовний сингл під назвою Vogue.

Як виявилося, режисером її нової відеороботи виступив молодий режисер INDY HAIT, з яким працювала Тіна Кароль над кліпами з альбому Красиво.

Поки що Світлана Лобода не співпрацювала з інді, за її словами не було відповідного матеріалу для їх співпраці. І ось, час прийшов.

"Я з інді Хаїт познайомилася пару років тому і хотіла спробувати зробити щось нове, я б це назвала арт-проект. Але все не знаходилося пісні. І ось, вона прийшла. Красива, написана українським автором, ще й двома мовами. Я подумала, що прийшов час для цієї пісні і для цієї унікальної і незвичайної відео роботи", - коментує підготовку і вихід майбутньої роботи співачка.

Світлана Лобода та інді Хаїт / прес-служба

Нагадаємо, що Світлана Лобода після прем'єри кліпу виступає на концерті 14 серпня в клубі Ібца в Одесі.

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Як раніше повідомляв Главред, скандальна Лобода повернулася до Києва і влаштувала тур українськими радіостанціями.

До цього Інді Хаїт записав для Тіни Кароль кліпи з її альбому Красиво-в тому числі Хороший хлопець.

Тіна Кароль представила новий альбом Красиво і змінила сценічний образ у квітні 2021. Вона розповіла про незабутній досвід роботи з інді Хаїт.