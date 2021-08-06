Лобода записала україномовний кліп Vogue з кліпмейкером Тіни Кароль

Світлана Лобода готує до виходу новий кліп - цього разу на україномовну пісню, і назвала свого кліпмейкера - він зробив альбом Красиво для Тіни Кароль.
Вже 13 серпня Світлана Лобода презентує кліп на україномовний сингл під назвою Vogue.
Як виявилося, режисером її нової відеороботи виступив молодий режисер INDY HAIT, з яким працювала Тіна Кароль над кліпами з альбому Красиво.
Поки що Світлана Лобода не співпрацювала з інді, за її словами не було відповідного матеріалу для їх співпраці. І ось, час прийшов.
"Я з інді Хаїт познайомилася пару років тому і хотіла спробувати зробити щось нове, я б це назвала арт-проект. Але все не знаходилося пісні. І ось, вона прийшла. Красива, написана українським автором, ще й двома мовами. Я подумала, що прийшов час для цієї пісні і для цієї унікальної і незвичайної відео роботи", - коментує підготовку і вихід майбутньої роботи співачка.
Нагадаємо, що Світлана Лобода після прем'єри кліпу виступає на концерті 14 серпня в клубі Ібца в Одесі.
Як раніше повідомляв Главред, скандальна Лобода повернулася до Києва і влаштувала тур українськими радіостанціями.
До цього Інді Хаїт записав для Тіни Кароль кліпи з її альбому Красиво-в тому числі Хороший хлопець.
Тіна Кароль представила новий альбом Красиво і змінила сценічний образ у квітні 2021. Вона розповіла про незабутній досвід роботи з інді Хаїт.