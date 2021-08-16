УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Лобода виступила в Одесі і готує концерт у Києві

16 серпня 2021, 11:44

Співачка під час виступу в Одесі заявила, що хоче, щоб українці нею пишалися.

Світлана Лобода
Світлана Лобода / прес-служба

Світлана Лобода вперше за 4 роки виступила в Україні.

Артистка зі сцени в клубі Ібіца анонсувала концерт на стадіоні в Києві. Однак, вона так і не повідомила - на який стадіон націлилася - Олімпійський чи Палац Спорту.

"Саме в цій країні моє коріння. Саме тут я народилася. Тут живуть мої батьки, сім'я, мої близькі люди, бабусі і дідусі. І кожен раз, виступаючи в різних країнах, Я хочу, щоб мною пишалися, хочу, щоб дивилися і думали: "яка красуня, але ж вона наша!" - заявила Лобода.

читайте такожРотару, Барських, Лорак і Лобода-українські артисти їдуть на фестиваль Нова хвиля в Росію

false
false

"І рано чи пізно, я впевнена, що розуміння до нас приходить, навіть якщо часом ми іноді помиляємося, все одно істина обов'язково буде видно. Я вас дуже люблю, дякую кожному, хто прийшов на мій концерт і дуже хочу, щоб з сьогоднішнього дня багато змінилося, воно вже змінилося, але далі буде ще краще, ще згуртованіше, тому що нас чекає великий концерт на стадіоні в місті Києві в наступному році. Нас чекають зустрічі, нові емоції, нас чекає те, що називається любов!",- пообіцяла вона.

Квитки концерт Лободи в Ібіці коштували від 1300 до 17 тисяч гривень.

Як раніше повідомляв Главред, Лобода повернулася до Києва і влаштувала тур українськими радіостанціями.

Світлана Лобода новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку: знаки долі, розрив або неоціненна послугаГороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку: знаки долі, розрив або неоціненна послуга Помре більше людей: експерти озвучили наслідки вакцинації від COVID-19 третьою дозою препаратуПомре більше людей: експерти озвучили наслідки вакцинації від COVID-19 третьою дозою препарату Хтось "допоміг" піти з життя: експерт висунув несподівану версію загибелі ПавловаХтось "допоміг" піти з життя: експерт висунув несподівану версію загибелі Павлова Пошуки зниклого на Говерлі 6-річного хлопчика: з'явилися несподівані свідчення очевидцівПошуки зниклого на Говерлі 6-річного хлопчика: з'явилися несподівані свідчення очевидців На Банковій націоналісти влаштували сутички з поліцією, є пораненіНа Банковій націоналісти влаштували сутички з поліцією, є поранені

Останні новини

01:10

На Україну налетить шторм і різке похолодання

00:40

Рівень стресу може говорити про серйозну проблему: як розпізнати небезпеку, що насувається

00:30

Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків Зодіаку: брехливі обіцянки, гнів або спокуси

00:20

Небезпечно для печінки: названо найшкідливіший чай Відео

17 серпня, вівторок
23:56

Жан Беленюк зізнався, що йому пропонували виступати за "збірну Криму" Відео

Реклама
23:20

Таліби по-звірячому забили жінку до смерті на очах у її дітей Відео

22:50

Стрибають та кусаються: Україну атакують небезпечні павуки із чотирма щелепами

22:49

Киян змусять платити більше за воду: що відомо про новий тариф з "сюрпризом" Відео

22:10

Будівництво Північного потоку-2 завершать до 23 серпня - ЗМІ Відео

21:50

Талібам оголосили війну: в Афганістані сили опору почали бої Відео

21:01

В Україні різко впало виробництво яєць: як це вплине на ціни

20:30

"Всіх дістала": підозрюваний 13-річний підліток розкрив деталі вбивства 6-річної дівчинки Відео

20:28

Євросоюз висунув жорсткі вимоги бойовикам Талібану Відео

19:51

Синоптики розповіли, коли в Україні похолодає і прийде осіння погода Відео

19:45

У Луцьку мітингували проти монополізації ринку працевлаштування у Польщі Відео

19:43

Смердюча зелена жижа: у Мережі показали екологічну катастрофу на Дніпрі Відео

19:22

У МОЗ розповіли, що обов'язково слід взяти з собою на відпочинок із наметом

19:13

Кулеба назвав умову переговорів з Росією щодо Криму Відео

19:00

На Україну чекають два варіанти майбутнього і обидва - негативні Погляд

18:50

Загибель Павлова: у міськраді Кривого Рогу заявили, що на тілі мера знайшли сліди від побоїв Відео

Реклама
18:35

Львів накрила унікальна та моторошна грозова хмара Відео

18:15

Таліби святкують захоплення Афганістану: катаються на дитячих машинках, каруселях Відео

18:14

В Афганістані оголосили нового главу країни: НАТО попередив про удари по терористах Відео

18:11

Ксенія Мішина сказала, що за чоловік був з нею під ручку на останній світській зустрічі

18:02

Після рекордного зростання світові ціни на сировину почали знижуватися - експерти

17:45

Заштовхав у машину і відвіз: на Черкащині посеред вулиці викрали 6-річну дитину

17:19

Репресії Талібану: в Афганістані двері активісток розмальовують, а ведучих знімають з ефіру Відео

17:09

Кароль і Latexfauna випустили спільну пісню Bounty Відео

17:01

Жодної амністії для бойовиків "ЛДНР": текст законопроекту щодо повернення Криму і Донбасу в Україну

16:51

Робота за кордоном: експерти закликали заробітчан пам‘ятати свої права Відео

16:30

Експерти вважають світове зростання цін на сировину головним чинником стабілізації гривні

16:09

Постріл у груди: опубліковано нове відео з кадрами загибелі Павлова Відео

16:03

"Пив тільки солодку воду": у Тернополі батько заморив голодом 11-річну дитину з глухотою Відео

16:03

Мочанов розповів про різницю між дорогами до і після "Великого будівництва"

15:55

У третини українців Зеленський викликає негатив: майже половина не хоче його другого терміну - опитування Відео

15:50

Кузьмі Скрябіну було б 53 роки - безсмертні пісні українського музиканта Відео

15:29

Бійка з поліцією і затримання: у Києві зі скандалом знесли інсталяції на Алеї Небесної Сотні Відео

15:28

Обережно, небезпечно: в Україні виявлено дитячі товари з отруйною речовиною Відео

15:23

COVID-19 наступає на Україну: вчені заявили про погіршення ситуації у Києві і 15 регіонах країни

14:59

Квартиру відберуть за борги по комуналці: кому світить відключення газу та арешт банківських рахунків Відео

Реклама
14:53

Попит на фахівців з України за кордоном буде тільки зростати - експерти

14:33

"У СІЗО умови кращі": з'явилися фото шокуючих умов у студентському гуртожитку НАУ Фото Відео

14:24

Провокація РФ через саміт щодо Криму: Зеленський закликав Москву негайно відпустити кримських татар

14:22

Борги або важкий вибір: стали відомі деталі листування Павлова перед смертю Відео

14:14

Фільм Дюна вийде в Україні раніше, ніж в США і в інших країнах

13:53

Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку: знаки долі, розрив або неоціненна послуга

13:48

НБУ вводить в обіг нові пам'ятні банкноти

13:44

Співачка Slavia в білизні засвітила квартиру Дзідзьо і підігріла чутки про возз'єднання

13:41

Перед Днем Незалежності розгорівся скандал: на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили антураж СРСР Відео

13:15

Експерт пояснив, чому весь прибуток українських металургів йде на модернізацію виробництва

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти