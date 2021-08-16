Лобода виступила в Одесі і готує концерт у Києві

Світлана Лобода / прес-служба

Світлана Лобода вперше за 4 роки виступила в Україні.

Артистка зі сцени в клубі Ібіца анонсувала концерт на стадіоні в Києві. Однак, вона так і не повідомила - на який стадіон націлилася - Олімпійський чи Палац Спорту.

"Саме в цій країні моє коріння. Саме тут я народилася. Тут живуть мої батьки, сім'я, мої близькі люди, бабусі і дідусі. І кожен раз, виступаючи в різних країнах, Я хочу, щоб мною пишалися, хочу, щоб дивилися і думали: "яка красуня, але ж вона наша!" - заявила Лобода.

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"І рано чи пізно, я впевнена, що розуміння до нас приходить, навіть якщо часом ми іноді помиляємося, все одно істина обов'язково буде видно. Я вас дуже люблю, дякую кожному, хто прийшов на мій концерт і дуже хочу, щоб з сьогоднішнього дня багато змінилося, воно вже змінилося, але далі буде ще краще, ще згуртованіше, тому що нас чекає великий концерт на стадіоні в місті Києві в наступному році. Нас чекають зустрічі, нові емоції, нас чекає те, що називається любов!",- пообіцяла вона.

Квитки концерт Лободи в Ібіці коштували від 1300 до 17 тисяч гривень.

Як раніше повідомляв Главред, Лобода повернулася до Києва і влаштувала тур українськими радіостанціями.