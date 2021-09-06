Леся Нікітюк стала зіркою нового романтичного реаліті шоу на Новому каналі

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Новий канал запустив власну розробку - романтичне реаліті з українськими зірками. Новий канал почав зйомки реаліті Пара на мільйон 1 вересня. У ньому зустрінуться два різних світи: активні, впевнені в собі і розкуті самотні дівчата, які всі знають про світ Instagram, моди та івентів і повна їх протилежність - стримані самотні хлопці, які весь свій час присвячують роботі, перегляду наукових роликів на YouTube і читання книг.

"Наш проєкт про те, як одиноким хлопцям і дівчатам, які є повними протилежностями, є чому повчитися один у одного, - пояснила керівник проєкту Надія Цимбалару. - Хлопці будуть допомагати дівчатам швидко приймати рішення в складних ситуаціях, вчити їх контролювати емоції. А дівчата - допомагати хлопцям соціально адаптуватися і розкриватися. Але найголовніше, що всі учасники будуть вчитися будувати відносини з протилежною статтю: знаходити спільні точки дотику, переживати один за одного, приймати один одного з усіма слабкостями і недоліками. І якщо у нас складеться хоч одна пара, яка буде разом і після закінчення проекту, вся команда буде щаслива".

Пара на мільйон: правила та учасники

За правилами шоу Пара на мільйон у першому випуску формується 12 пар учасників, які будуть приходити спільні випробування протягом усього сезону, щоб в кінці одна з них отримала 1 мільйон гривень.читайте такожЗлата Огневич розкрила, як шоу Холостячка змінила її особисте життя

Підбором конкурсантів команда Нового каналу займалася півроку. Особливо складно було розшукати хлопців - тому що за вимогами творців шоу, вибір падав на специфічну групу. Одних немає в соцмережах, у інших немає телевізора - про кастинг вони дізнавалися завдяки сарафанному радіо, через знайомих.

А ось дівчатам до популярності не звикати - з усіх претенденток відібрали найяскравіших. Деяких з них ви бачили в інших реаліті, на інших, можливо, навіть підписані в Instagram.

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Пара на мільйон: ведучі

Телеведучі шоу - королева Instagram і суперзірка Нового каналу Леся Нікітюк та інтелігент, гуморист і актор Improv Live Show Роман Міщеряков.

"Думаю, хлопцям і дівчатам вдасться дізнатися один від одного щось нове, тому що бачу - вони один одному цікаві. Вважаю, що кожній людині є чому повчитися у відносинах, особливо якщо люди кардинально різні. Не ламати характер, не змінювати життєві принципи, а дізнаватися щось нове і розвиватися. Подивимося, як з цим впораються наші учасники", - каже ведуча Нового каналу Леся Нікітюк.

Пара на мільйон / Новий канал

У Лесі за плечима - майже 10 років роботи в кадрі, а Роман відомий як актор гумористичного жанру. Але вести реаліті - новий досвід для них обох.

"Я дуже хвилювався, не знав, чого очікувати. В кінці першого дня було враження, що ми знімаємо вже другий тиждень. Реаліті-це складний, але дуже-дуже цікавий досвід, за який я вдячний Новому каналу. Учасники пари на мільйон - прикольні. Всі різні, але з крутими історіями. Кожен зі своїми очікуваннями, стратегіями, принципами. І спостерігати за тим, як між ними будуть складатися відносини, дуже цікаво!",- розповів він.

Ідея проєкту Пара на мільйон належить генеральному продюсеру департаменту з виробництва програм Нового каналу Вікторії Шульженко, а знімає його студія Анни Калини — StarLight Production, яка випускає шоу Екси.

Навіть приблизна дата виходу проєкту Пара на мільйон поки що не називається.