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Легендарний режисер Квентін Тарантіно йде з кіно

29 червня 2021, 13:34

Творець культових фільмів, які залишаються класикою через десятиліття, Квентін Тарантіно озвучив бажання покінчити з роботою в кіноіндустрії.

Квентін Тарантіно
Квентін Тарантіно / Getty images

Квентін Тарантіно, який створив дев'ять унікальних фільмів, збирається кидати роботу з кіно, і йти на "режисерську пенсію".

Як розповів Тарантіно в гостях вечірнього шоу Real Time with Bill Maher, режисери з віком не стають кращими, тому, він йде після свого 10 фільму.

З ведучими він поділився планами зняти свій останній, десятий за рахунком фільм, проте не розповідаючи, про що. Тарантіно зізнався, що хотів би створити рімейк свого повнометражного дебюту Скажені пси, але запевнив фанів, що це не буде його останній десятий фільм.

Тарантіно згадав Дона Сігела, "жирною крапкою" і красивим фіналом для якого міг бути фільм Втеча з Алькатраса в 1979 році. Але Сігел не заспокоївся і зняв ще два фільми, проте обидва провальні. Тарантіно не бажає "виходити на пенсію" у такому форматі.читайте такожОдного разу в Голлівуді: Пітт і Ді Капріо закінчують кар'єру понарошку

Він також зазначив, що вважає свою кінокар'єру досить тривалою і вдалою, крім того режисер зазначив, що зумів реалізувати всі свої ідеї.

Зірка Голлівуду так і не розповів подробиці свого фінального десятого фільму, залишивши після інтерв'ю інтригу.

Нагадаємо, що 9 фільм Тарантіно - Одного разу в Голлівуді - вийшов в 2019 році, його бюджет 90-96 мільйонів, в збори - 374,3 мільйона доларів. У фільмі зіграли Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі, дакота Фаннінг та інші.

Квентін Тарантіно новини шоу бізнесу новини кіно
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