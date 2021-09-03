Легендарний гурт "Кіно" зібрався в Україну з музикантом, який грав у Криму

Юрій Каспарян / Instagram

У Києві в Палаці спорту 24 вересня запланується концерт легендарної російської рок-гурту Кіно, до складу якої входить гітарист Юрій Каспарян. Музикант неодноразово раніше виступав в окупованому Росією Криму.

У 2018 році в окупованому Севастополі та Сімферополі відбулися концерти, на яких музика гурту Кіно звучала у виконанні великого симфонічного оркестру та Каспаряна. Продюсером проєкту під назвою Симфонічне КІНО виступив Олександр Цой-син лідера Кіно Віктора Цоя і володар авторських прав на пісні колективу.

Склад, яким повинна виступити група в Києві - два оригінальних бас-гітариста - Олександр Титов та ігор Тихомиров і, власне, Юрій Каспарян. Автор всіх пісень і лідер колективу Віктор Цой загинув в автокатастрофі в 1990 році, а барабанщик колективу Георгій Гур'янов (творчий псевдонім − Густав) помер від чисельних хвороб в 2013 році.

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Нагадаємо, раніше у віці 52 років помер художник Андрій Кірсанов, брав участь у творчості групи "Кіно" як сесійний бас-гітарист.

Крім того, Кірсанов є автором обкладинки найпопулярнішого альбому колективу - "Група крові".