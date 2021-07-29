Лариса Ніцой зі смаком присоромила гурт Green Grey за огидний скандал

Лариса Ніцой / УНІАН

Письменниця, педагог, громадський діяч Лариса Ніцой звернула увагу українців на ставлення гурт Green Grey до України на тлі скандалу, який самі ж музиканти і спровокували.

Лариса Ніцой в Facebook навела приклад, що в інших країнах, де є багато російськомовних, артисти все одно співають рідною, хоч вони і є світовими зірками на російській естраді.

Вона згадала ситуацію 5 років тому зі співачкою Лаймою Вайкуле в Латвії. Ніцой була здивована, що артистка, яка співала "Ах, Вернісаж" російською мовою, у своїй країні виконувала цю композицію рідною мовою.

"Я висловила своє здивування. Депутат мені пояснив, що радянська зірка естради всі пісні в Латвії співає латиською, бо таке законодавство. Я запитала, чи були скандали з боку Лайми Вайкулє. Мені депутат сказав, що не чув про скандали. І чому б то їй скандалити, коли вона патріот своєї країни і свідома громадянка.", - сказала вона.

Вона провела особисте дослідження - і Лайма співала на інших каналах також тільки на латиському.читайте такожГурт Green Grey влаштувала мовний скандал через День Незалежності України

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"З того часу пройшло 5 років. З Україною повним ходом воює Московія. Воює в першу чергу за ПАНУВАННЯ в Україні СВОЄЇ московської мови. В Україні з нагоди відновлення 30-ліття Незалежності України від Московії запланували концерт з українськими "хітами", які звучали за ці 30 років. Московськомовний хіт Грін Грея завернули. Грін Грей починає скандал про ущімлєнія.", - згадала вона скандальні заяви гурту.

Ця заява Green Grey викликала хвилю інтересу, яка показала, що за тиждень до цього вони огидно висловилися про українську мову і мовний закон.

"Грін Грею! Я вас не знаю, ви мене теж, але мова не про це. 30 років тому (чи скільки там) ваша пісня, яку ви написали і співали московською мовою, була "хітом". З того часу багато води витекло. Світ змінився. Змінилася ситуація в країні. Змінилося життя. Змінилися закони… Якщо ви такий патріот України (як ви стверджуєте на ТБ) – що вам заважає заспівати вашу пісню УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ? "Під дощем, під дощем почекаємо й підем…" Це був би гарний крок на зустріч своїй країні", - підкреслила вона.

Лариса Ніцой помітила, що пісня заграла б новими відтінками. Це привернуло б увагу.

"Що заважає перекласти пісню на українську мову? Відсутність таланту? Зневага до країни? Зневага до законів цієї країни? Упоротость? Що? Що заважає патріоту України співати українською мовою? Чому Лайма Вайкуле змогла, а ви-ні?",- підкреслила вона і закликала українців не піддаватися на провокації або пропаганди Кремля.

Нагадаємо, що резонанс через виключення Green Grey з концерту до Дня Незалежності України зійшов нанівець, коли в мережі звернули увагу на звернення з Instagram, де музикант запропонував "чимчикувати за мавчиками" і показав непристойний жест на адресу української мови.

Нагадаємо, що гурт Green Grey співає переважно російськомовні пісні, іноді англійською мовою і пару українською.

Їхня перша пісня" під дощем "два роки поспіль була хітом в українському "параді хіт-парадів".

19 липня Дмитро Муравицький невтішно висловився про мовний закон в Україні та продемонстрував неповагу до української мови.