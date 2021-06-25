Лариса Доліна підхопила коронавірус: з'явилися подробиці стану співачки

Лариса Доліна / instagram.com/larisa.dolina.official/

Днями з'явилася інформація про те, що у 65-річної співачки Лариси Доліної діагностували коронавірус у важкій формі.

Як повідомляє Стархіт, питання виникли після того, як співачка не прийшла на держіспит у Московському державному інституті культури, а спілкувалася зі студентами онлайн.

Близькі артистки не стали відвертими з приводу її стану, але відзначили, що артистка лікується вдома.

Видання, посилаючись на людей з оточення співачки, стверджує, що у неї кілька днів трималася невелика температура, була присутня слабкість і пропадав нюх - це симптоми легкого протікання коронавірусу

"Тести показали наявність коронавірусної інфекції. Але вона протікає в легкій формі. Зараз з Доліною вже все в повному порядку, вона відчуває себе добре", - зазначило джерело.читайте такожІндійський штам коронавірусу Дельта: як зрозуміти, що ви підхопили інфекцію

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Ларису Доліну не госпіталізували, вона лікувалася вдома під контролем медиків. Тепер же вона продовжує залишатися на самоізоляції.

Нагадаємо, що Доліна потрапила в бази Миротворця за незаконні поїздки в окупований Росією Крим, участь у спробах легалізації окупації, а також участь у пропагандистських заходах РФ.