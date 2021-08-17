Кузьмі Скрябіну було б 53 роки - безсмертні пісні українського музиканта

Андрій Кузьменко - Скрябін / УНІАН

Один з видатних музикантів в Україні Андрій Кузьменко, який виступав під псевдонімом Скрябін, сьогодні відзначав би 53-річчя, але в лютому 2015 року трагічно загинув в аварії.

Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року під Львовом у Самборі. Мама його працювала медиком, а тато інженером. Хлопчик з дитинства отримав гарну освіту і зацікавився музикою. Він створив групу Скрябін і ще кілька проектів, у тому числі дуетів з різними артистами, і навіть пробував співати реп.

Кузьма разом з Наталією Могилевською вели шоу Шанс, де "створювали" нових артистів.

Пісні Скрябіна звучать досі не тільки з платівок і плеєрів - а й з радіо і ТБ - музикант досі залишається дуже популярним.

Андрій Кузьменко відзначив би 53-річчя / УНІАН

У цей день згадаємо кілька його "влучних" висловлювань, і послухаємо найпопулярніші пісні.

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Кузьма Скрябін - влучні цитати артиста

Якщо немає націоналізму, немає нації, я так до цього ставлюся. Націоналізм має бути не агресивний, він повинен бути дипломатичний, інтелігентний, і тоді я його підтримую.

Любовь я определяю для себя как состояние максимально комфортного пребывания с одним человеком долгое время, в идеале — до самого конца.

За той час, що ми вошкалися, ворог міг встигнути захопити всю країну, і пройти по Красній площі з переможним парадом.

…він не хотів брехати, а тим більше – говорити правду…

Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самi проблеми.

Політики — люди з інакшої планети, вони закони придумують для нас, щоб нас, як отару тримати в якомусь периметрі.

Моє головне джерело енергії — слухачі. Буває, виходиш на сцену зовсім розбитий, з високою температурою, а зал починає тобі підспівувати, причому тексти знає краще від мене, — хворобу як рукою знімає.

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