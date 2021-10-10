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Ксенія Собчак потрапила в смертельну аварію

10 жовтня 2021, 14:31

Згідно з інформацією Ксенія Собчак їхала в аеропорт.

Ксенія Собчак
Ксенія Собчак потрапила в аварію / соцмережі

У російському місті Сочі, автомобіль з російською журналісткою і телеведучою Ксенією Собчак потрапив у ДТП зі смертельним результатом.

Як повідомляє lenta.ru, в аварії по дорозі з Адлера в Червону Поляну сталося лобове зіткнення автомобілів Mercedes і Volkswagen.

"В результаті лобового зіткнення автомобілів загинули дві людини, пасажири Volkswagen. Всього в цій машині було троє людей. Третій пасажир зараз перебуває у важкому стані", - повідомляє Інтерфакс.

Згідно інформації Ксенія Собчак їхала в аеропорт. Після того, що сталося вона з охороною і помічниками пересіла в іншу машину і покинула місце аварії.

Офіційного підтвердження інформації немає - менеджер телеведучої Кирило Суханов не став коментувати інформацію.

читайте такожСобчак отримала струс мозку в смертельній аварії в Сочі

Як раніше повідомляв Главред, мама співачки Камалії Інна Шмаренкова потрапила в ДТП. За словами артистки, жінка їхала трасою Київ-Чернігів і на її автомобіль наїхала фура.

viber
Ксенія Собчак
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