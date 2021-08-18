Ксенія Мішина заінтригувала гігантським букетом троянд від невідомого шанувальника

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua/

Зірка Кріпосної і перша українська Холостячка Ксенія Мішина показала великий букет троянд, який їй хтось анонімно подарував.

Після розставання з Олександром Еллертом Ксенія Мішина з красенем-чоловіком з'явилася на червоній доріжці Одеського кінофестивалю - компаньйоном по фільму Сусідка. Тепер вона із захопленням опублікувала у сторіз букет троянд з себе висотою, який їй залишили в гримерці.

"Заходжу я в свою гримерку - а тут така краса... ", - каже вона.

Мішина запитала у своїх помічників - чи не вони подарували їй квіти, і залишила ціле опитування в сторіз - хто ж подарував їй букет.читайте такожЗолоте весілля або розставання: астролог оцінив сумісність Мішиної і Еллерта

"Хтось точно знає, якого я зросту", - сказала вона, і показала себе поруч з букетом - квіти висотою рівно з актрису.

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Нагадаємо, що Ксенія Мішина кинула Олександра Еллерта ще 16 липня.

Артист, який в цей час був з батьками, їздив до Мішиної, але потім несподівано відписався від Холостячки в соцмережах.

Ксенія Мішина "рубонула" собі нову зачіску після розставання з Олександром Еллертом, і перейшла на українську мову.