Ксенія Мішина заінтригувала гігантським букетом троянд від невідомого шанувальника

Актриса Ксенія Мішина похвалилася перед шанувальниками несподіваним подарунком.
Зірка Кріпосної і перша українська Холостячка Ксенія Мішина показала великий букет троянд, який їй хтось анонімно подарував.
Після розставання з Олександром Еллертом Ксенія Мішина з красенем-чоловіком з'явилася на червоній доріжці Одеського кінофестивалю - компаньйоном по фільму Сусідка. Тепер вона із захопленням опублікувала у сторіз букет троянд з себе висотою, який їй залишили в гримерці.
"Заходжу я в свою гримерку - а тут така краса... ", - каже вона.
Мішина запитала у своїх помічників - чи не вони подарували їй квіти, і залишила ціле опитування в сторіз - хто ж подарував їй букет.читайте такожЗолоте весілля або розставання: астролог оцінив сумісність Мішиної і Еллерта
"Хтось точно знає, якого я зросту", - сказала вона, і показала себе поруч з букетом - квіти висотою рівно з актрису.
Нагадаємо, що Ксенія Мішина кинула Олександра Еллерта ще 16 липня.
Артист, який в цей час був з батьками, їздив до Мішиної, але потім несподівано відписався від Холостячки в соцмережах.
Ксенія Мішина "рубонула" собі нову зачіску після розставання з Олександром Еллертом, і перейшла на українську мову.