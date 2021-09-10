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Ксенія Мішина влаштувала гарячі танці на столі на зйомках шоу Україна має талант

10 вересня 2021, 17:22

Ксенія Мішина і Женя Кот, які перемогли на Танцях з зірками, влаштували гарячі танці на каналі СТБ.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксенія Мішина і танцюрист Женя Кот стали суддями шоу Україна має талант, яке СТБ перезапускає до 30-річчя Незалежності України.

В одному з випуском Ксенія Мішина похвалилася шикарним шкіряним платтям, яке вдало підкреслило її фігуру. А допомагати шукати таланти їй будуть Євген Кот, Ольга Харлан, Жан Беленюк, Сергій Притула та інші зірки.

У Мережу потрапило відео зняте під час запису шоу, яке в Instagram опублікували фанати проекту Україна має талант. У ролику Мішина в шкіряній сукні і Женя Кот в костюмі і кедах влаштували жаркий танець під виконання однієї з учасниць.

При цьому Ксенія Мішина змогла виконати танцювальні рухи, незважаючи на те, що була на шпильках.читайте такожШоу Україна має талант перезапускають до ювілею Незалежності України

Фанати підтримали танці бурхливими оваціями.

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"Згадаємо, як було круто на зйомках шоу Україна має талант", - пише СТБ після того, як перепостив цей ролик в Instagram

Ксенія Мішина і Женя Кот влаштували гарячі танці на шоу Україна має талант

Нагадаємо, що напередодні переможець Холостячки Олександр Еллерт відверто розповів, які у нього стосунки з Ксенією Мішиною.

viber
СТБ новини шоу бізнесу Ксенія Мішина Холостячка 2020 онлайн
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