Ксенія Мішина і Олександр Еллерт разом підігріли чутки про таємні стосунки

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua/

Українські актори Дмитро Сова і Даша Легейда одружилися цими вихідними. Ксенія Мішина і Олександр Еллерт разом засвітилися на вечірці з приводу весілля - коли Мішина зловила букет нареченої.

У Stories актора Данила Мірешкіна засвітилося відео, на якому видно, що Ксенія і Олександр разом були на заході незважаючи на те, що вони офіційно розбіглися.

Артисти не публікують спільних постів або сторіз, але вже вдруге вони трапляються разом на відео.

Перший раз, Ксенію з Олександром зняли шанувальники в аеропорту перед відльотом Мішиної відпочивати з Платоном. Тепер же на відео видно, як Мішина ловить букет, і поруч при цьому Еллерт. Потім Ксенія підбігає до нареченої, а до неї мчить Платон, який стрибає на руки і потім Олександр, який знімає все на телефон.

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18 серпня Олександр Еллерт підписався на Мішину в Instagram і опублікував Романтичне відео в якості привітання з річницею відносин.

Нагадаємо, що після "розставання" з Олександром Еллертом Ксенія Мішина з красенем-чоловіком з'явилася на червоній доріжці Одеського кінофестивалю.

Ксенія Мішиназявила, що кинула Олександра Еллерта ще 16 липня.

Через якийсь час після цього Олександр Еллерт відписався з її Instagram.