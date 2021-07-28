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Круїз по джунглях 2021 - рецензія та огляд нового шедевра зі "Скелею"

Галаджій Олександр

журналіст

28 липня 2021, 14:54

Ми вже подивилися новий фільм Disney Круїз по джунглях, і готові розповісти про свої враження.

Круїз по джунглях 2021
Круїз по джунглях 2021-рецензія та огляд / Disney via Getty Images

В Україні з 29 липня виходить фільм Круїз по джунглях 2021, знятий на підставі відомого однойменного атракціону з Діснейленду. У парку "поїздочка" супроводжується жартівливою розповіддю гіда-людини, яка відпускає жарти-примовки, і не лякає а веселить народ.

Фільм Круїз по джунглях 2021 містить в собі ці елементи, але істотно розширив їх - сюжетом, героями і труднощами, які і дають вікове обмеження.

Фільм Круїз по джунглях планувався ще з 2006 року, але спочатку довго розроблялася ідея, а потім йшов пошук і підбір команди, і нарешті - акторів.

Команда підібралася різношерста - від "зубрів" кіномистецтва до молодих початківців. Багато хто працював з Дуейном Джонсоном раніше, тому його вибір на головну роль не був секретом.

Харизматичний рестлер нині відкрив в собі акторські таланти, і протягом фільму розважає глядачів як "жартами за 300", так і тонким гумором про фемінізм, гомосексуалізм та інше.

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До слова, Макгрегор - брат головної героїні - гей, і він не тільки робить камінг-аут у фільмі, але і додає жару, коли починає пошлити і каламбурити. В історії кінофільмів Дісней він повинен був бути другим персонажем, який зробив камінг-аут.

Круїз по джунглях 2021 - сюжет

"Сідайте в мою човен, і поки ми пливемо по Амазонці, я розповім вам історію про те, як феміністка, гей і невдаха врятували світ....",- десь так можна почати історію. Слідуючи за духом атракціону, події фільму розгортаються в 1916 році - в розпал Першої світової. Так що, не дивно, що один з головних антагоністів - німецький принц, який вирішив захопити світ новим способом - заволодівши секретом вічного життя.

Тим часом, Дісней відмінно передав дух Англії першої чверті 20 століття - в той час, коли були події фільму Чудо-Жінки DC. Талановита жінка-доктор Лілі Хоутон просто не сприймається всерйоз пихатими шанованими і підстаркватими професорами з наукового товариства в Лондоні. Проте, дівчина, слідуючи шляху фемінізму, не відмовляє собі в праві бути собою, і крок за кроком йде до своєї мети - знайти Місячне дерево і Пелюстки життя, щоб вилікувати всі хвороби. Її підтримує брат-гей, який відданий їй, тому що вона єдина його зрозуміла і не відвернулася в патріархальному суспільстві.

Круїз по джунглях 2021 - сюжет
Круїз по джунглях 2021 - сюжет / Disney via Getty Images

На шляху вони зустрічають авантюриста Френка - він водить екскурсії по Амазонці, смішить і лякає своїх пасажирів в стилі Діснейленду. Перешкоди їм будуть створювати божевільний німецький принц і не менш божевільний іспанський конкістадор, занадто схожий на пірата з фільму "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казок". Однак, результат виявився досить несподіваний, і досить приємний, якщо подивитися з одного боку.

Круїз по джунглях 2021 - спецефекти і гра

Автори "круїзу" використовували багато ідей з уже відомих фільмів - безсмертних піратів-монстрів(Пірати Карибського моря), прокляття, плем'я людожерів, яке зустрічає подорожніх (Апокаліпсис сьогодні), небезпечні джунглі і підземні чудеса (Подорож до центру Землі і Джуманджі). До того ж персонаж Дуейна Джонсона найбільше схожий на його альтер-його з Джуманджі. Спецефекти залишаються на найвищому рівні - не будь Діснеєм Діснеєм. І бурхливі води, і драматичні моменти під Metallica, і намальовані ягуари і гепарди - виглядають чудово. Для промальовування піратів-зомбі використовувався той же прийом, що і в Піратах Карибського моря, до того ж їх палили, підривали, заморожували, давили і топили - для цього дизайнери і художники дуже постаралися.

Круїз по джунглях 2021 - актори і ролі
Круїз по джунглях 2021 - актори і роли / Disney via Getty Images

Проте, найслабше місце фільму - все ж просто сюжет. Загальний сенс фільму, який повинен відповісти на питання - "у чому суть?" кульгає на обидві ноги і пересувається із милицями і підставочкою. На ідею знайти чудодійне листя нанизано дуже багато другорядних сюжетних ліній, розкриті персонажі і тд, але сама основна ідея постраждала найбільше. Іншими словами, якби не Дуейн Джонсон і Емілі Блант - дивитися було б особливо не на що.

Круїз по джунглях 2021-актори і ролі

  • Дуейн Джонсон - Френк (капітан річкового судна)
  • Емілі Блант - вчена Лілі Хоутон (шукає магічні ліки)
  • Джек Уайтхолл - Макгрегор Хоутон (молодший брат Лілі)
  • Едгар Рамірес - Аггіре
  • Джессі Племонс - принц Йоахім
  • Пол Джаматті - Ніло
  • Енді Найман - сер Джеймс Хоббс-Каннінгем
  • Кім Гутьєррес-лиходій
  • Вероніка Фалькон
  • Дані Ровіра
  • Симон Локхарт - Анна

Круїз по джунглях 2021 - промо:

Нагадаємо, фільм Круїз по джунглях доступний у всіх кінотеатрах України з 28 липня 2021.

Галаджій Олександр для Главред

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