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Криваво вбита учасниця Панянки-селянки перед смертю заявляла на чоловіка в поліцію

13 серпня 2021, 16:39

Учасниця популярного шоу Панянка-Селянка Тетяна Осадча за місяць до смерті мало не "посадила" чоловіка.

Тетяна Осадча
Тетяна Осадча / ТЕТ

Тетяна Осадча заявила до поліції, що на неї напав коханий чоловік, за якого вона лише недавно вийшла заміж.

Сімейне життя з чоловіком, у якого за спиною кримінальне майбутнє виявилася не такою простою. Як повідомляє Обозреватель з посиланням на джерело, жінка намагалася порвати з чоловіком і "посадити" його.

8 червня 34-річна Тетяна зверталася зі скаргою на домашнє насильство, і до них додому приїжджала поліція. Поліцейські розвели подружжя в різні кінці квартири.

"Для вирішення конфліктної ситуації залучили співробітників підрозділу "Поліна" - це такі мобільні групи з протидії домашньому насильству. На чоловіка Тетяни - Миколу Балашова - склали протокол, але в підсумку справа "померла": матеріали були списані", - йдеться в повідомленні.

Однак, Тетяна не здала давати хід справі, і вони продовжили відносини. Джерело журналістів повідомило, що у них постійно були скандали, хоч вони почали жити разом тільки з весни 2021.

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"У лихих 90 - х він відсидів великий термін за вимагання. Його судили за ч.3 ст. 144 КК, санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Але, як бачимо, Микола також неодноразово піднімав руку на кохану жінку", – додало джерело.

У Балашова проблеми зі здоров'ям - він переніс інсульт, який не залишився без наслідків - чоловік погано розмовляє.

Вбивство Тетяни Осадчої - всі подробиці

  • Зірка Панянки-селянки і Микола Балашрв познайомилися пару років тому. Різниця в 16 років не збентежила їх, і у них зав'язалися стосунки.
  • Навесні 2021 вони одружилися, але спільне життя було важким - Микола боги вдарити Тетяну, вони постійно скандалили.
  • Сусіди заявили, що Микола був агресором, а під час затримання стало відомо, що він вирішив вдарити дружину ножем, бо вона замахнулася на нього шваброю.
  • Вбивство сталося 6 серпня, коли Микола в люті завдав пару ударів ножем коханої. Після цього він пішов на вулицю, де його побачили і викликали поліцію.
  • Спочатку версія подій була іншою-Микола говорив, що думав, що робити, і потім пішов сам здаватися поліції.
  • Коли поліція прибула на місце подій, Тетяна була мертва, ніж лежав поряд із тілом. Миколу затримали, у відділку він у всьому зізнався.
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