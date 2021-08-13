Криваво вбита учасниця Панянки-селянки перед смертю заявляла на чоловіка в поліцію

Учасниця популярного шоу Панянка-Селянка Тетяна Осадча за місяць до смерті мало не "посадила" чоловіка.
Тетяна Осадча заявила до поліції, що на неї напав коханий чоловік, за якого вона лише недавно вийшла заміж.
Сімейне життя з чоловіком, у якого за спиною кримінальне майбутнє виявилася не такою простою. Як повідомляє Обозреватель з посиланням на джерело, жінка намагалася порвати з чоловіком і "посадити" його.
8 червня 34-річна Тетяна зверталася зі скаргою на домашнє насильство, і до них додому приїжджала поліція. Поліцейські розвели подружжя в різні кінці квартири.
"Для вирішення конфліктної ситуації залучили співробітників підрозділу "Поліна" - це такі мобільні групи з протидії домашньому насильству. На чоловіка Тетяни - Миколу Балашова - склали протокол, але в підсумку справа "померла": матеріали були списані", - йдеться в повідомленні.
Однак, Тетяна не здала давати хід справі, і вони продовжили відносини. Джерело журналістів повідомило, що у них постійно були скандали, хоч вони почали жити разом тільки з весни 2021.
"У лихих 90 - х він відсидів великий термін за вимагання. Його судили за ч.3 ст. 144 КК, санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Але, як бачимо, Микола також неодноразово піднімав руку на кохану жінку", – додало джерело.
У Балашова проблеми зі здоров'ям - він переніс інсульт, який не залишився без наслідків - чоловік погано розмовляє.
Вбивство Тетяни Осадчої - всі подробиці
- Зірка Панянки-селянки і Микола Балашрв познайомилися пару років тому. Різниця в 16 років не збентежила їх, і у них зав'язалися стосунки.
- Навесні 2021 вони одружилися, але спільне життя було важким - Микола боги вдарити Тетяну, вони постійно скандалили.
- Сусіди заявили, що Микола був агресором, а під час затримання стало відомо, що він вирішив вдарити дружину ножем, бо вона замахнулася на нього шваброю.
- Вбивство сталося 6 серпня, коли Микола в люті завдав пару ударів ножем коханої. Після цього він пішов на вулицю, де його побачили і викликали поліцію.
- Спочатку версія подій була іншою-Микола говорив, що думав, що робити, і потім пішов сам здаватися поліції.
- Коли поліція прибула на місце подій, Тетяна була мертва, ніж лежав поряд із тілом. Миколу затримали, у відділку він у всьому зізнався.