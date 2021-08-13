Криваво вбита учасниця Панянки-селянки перед смертю заявляла на чоловіка в поліцію

Тетяна Осадча / ТЕТ

Тетяна Осадча заявила до поліції, що на неї напав коханий чоловік, за якого вона лише недавно вийшла заміж.

Сімейне життя з чоловіком, у якого за спиною кримінальне майбутнє виявилася не такою простою. Як повідомляє Обозреватель з посиланням на джерело, жінка намагалася порвати з чоловіком і "посадити" його.

8 червня 34-річна Тетяна зверталася зі скаргою на домашнє насильство, і до них додому приїжджала поліція. Поліцейські розвели подружжя в різні кінці квартири.

"Для вирішення конфліктної ситуації залучили співробітників підрозділу "Поліна" - це такі мобільні групи з протидії домашньому насильству. На чоловіка Тетяни - Миколу Балашова - склали протокол, але в підсумку справа "померла": матеріали були списані", - йдеться в повідомленні.

Однак, Тетяна не здала давати хід справі, і вони продовжили відносини. Джерело журналістів повідомило, що у них постійно були скандали, хоч вони почали жити разом тільки з весни 2021.

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"У лихих 90 - х він відсидів великий термін за вимагання. Його судили за ч.3 ст. 144 КК, санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Але, як бачимо, Микола також неодноразово піднімав руку на кохану жінку", – додало джерело.

У Балашова проблеми зі здоров'ям - він переніс інсульт, який не залишився без наслідків - чоловік погано розмовляє.

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