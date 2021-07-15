Космічний Джем Нові легенди - вибух ностальгії з домішкою пасхалок по Warner Bros

Космічний Джем Нові легенди - рецензія та огляд / Warner Bros

Час зйомок першого фільму космічний Джем відбило на фільмографії розкрутити зірок НБА, підняти їх популярність і інтерес до них з боку американців і не тільки.

У першому фільмі сюжет був дуже нехитрим - просто гра в баскетбол, без особливих інтриг. Добро повинно було перемогти зло, у відображенні злого капіталіста-власника планети розваг у Всесвіті Warner Bros.

Для популяризації були залучені не тільки Майкл Джордан - відразу багато баскетболістів опинилися в центрі уваги. Також сюжет був зосереджений на дружбі і перемоги над злом і обманним.

Фільм Космічний Джем Нові легенди знімав Малькольм Д. Лі, сценарій писали Джуел Тейлор, Тоні Реттенмайер, Кінан Куглер і Теренс Ненс. Леброн Джеймс-нова зірка НБА був і продюсером, і виконавцем головної ролі.

Космічний Джем Нові легенди - сюжет та ідея

Новий фільм абсолютно кардинально не схожий на оригінал. Сюжет крутиться навколо самої культури темношкірих, в кадрах показано, що баскетбол - це їхня гра. Другий момент-проблема батьків і дітей. На противагу того, що мати все знає про дитину показано, що спочатку тупуватий Татусь повинен постаратися, щоб бути хорошим батьком.

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Ідея добра і зла відійшла на другий план - мотиви головного лиходія вельми туманні. Warner Bros показує, що програми також мають душу, його та особистість. Аналітична програма Warner Bros божеволіє, і вирішує помститися. А головний винуватець - Леброн Джеймс і його син.

Космічний Джем Нові легенди - Looney Tunes / Warner Bros

Проблема і мотивація головного героя-зрозуміти сина і дозволити йому бути самим собою. За ідеєю фільму, Леброн егоїстично зациклений на своїй правоті, і не приймає того, що син не хоче йти по його стопах - вельми стереотипний нині мотив на тлі переосмислення цінності чоловіків і жінок.

Цього разу Леброну доведеться звертатися до мультяхам за допомогою, але через це глядача прокотять по всьому всесвіту Warner Bros, не тільки показавши найпопулярніші кінофраншизи, але і залишивши у фільмі ціле море пасхалок і відсилань. В цьому плані космічний Джем 2 схожий на фільм Першому гравцеві приготуватися - його доведеться переглядати на повторі і перемотці, бо були задіяні всі найпопулярніші герой фільмів, мультиків і коміксів. А випробування Лоли Банні - це майже точна копія початку фільму Чудо-Жінка 2.

Космічний Джем Нові легенди - сюжет / Warner Bros

Прекрасно поставлений мотив того, що взаєморозуміння в родині, можливість бути собою - допоможуть подолати всі труднощі і перемогти навіть таких ворогів, як всемогутній алгоритм.

Космічний Джем Нові легенди - спецефекти і гра

Особливу увагу потрібно віддати ефектам, комп'ютерній графіці. Аніматор Тоні Бенкрофт, найбільш відомий завдяки роботі над фільмами Король Лев і Мулан почав в січні роботу над фільмом, але в підсумку його замінив Спайк Брандт, який раніше працював над анімацією першого фільму.

Космічний Джем Нові легенди - актори і ролі / Warner Bros

Новомодний стиль накладання мультях на реальний світ, як це було в тому і Джеррі вийшли на новий рівень - героїв то робили "живими", то оцифровували людей. Це просто титанічна робота, яка заслуговує особливої уваги при оцінці фільму.

Гра акторів не залишає глядача байдужим, а Дон Чіддл дуже ефектно переформатувався в суперлиходія після гри залізного патріота у фільмах Марвел.

Космічний Джем Нові легенди - актори і ролі

Леброн Джеймс в ролі самого себе. Джеймс також озвучує свою мультяшну форму.

Алекс Уерта в ролі молодого Леброна Джеймса

Дон Чідл в ролі Аль-Джі ритму, злісного комп'ютера алгоритму

Кріс Девіс в ролі Маліка, друга дитинства Леброна.

Сонекуа Мартін-Грін в ролі Камії Джеймса, дружини Леброна (вигадана версія савани Джеймс)

Седрік Джо в ролі Домініка "Дому" Джеймса, молодшого сина Леброна (вигадана версія Брайса Джеймса)

Джейир Дж. Райт в ролі Даріуса Джеймса, старшого сина Леброна (вигадана версія Леброна "Бронні" Джеймса-молодшого)

Харпер Лі Олександр в ролі Ксоші Джеймса, дочки Леброна (вигадана версія журі Джеймса).

Крім того, коментаторами гри виступають Ерні Джонсон і Ліл Релі. Гравці НБА Кайрі Ірвінг, Кріс Пол, Дреймонд Грін і Кайл Кузма з'являються в епізодичних епізодах, а також гравець WNBA Чіні Огвуміке і актор Майкл Б.Джордан.

Космічний Джем нове покоління-озвучка / Warner Bros

Космічний Джем Нові легенди - озвучка

Джефф Бергман в ролі Багза Банні, Сильвестра і Йосеміті Сема

Ерік Бауза озвучив Даффі Дака, Поркі Піга, Елмера Фадда, Фогхорна Леггорна і Марвіна Марсіанина

Зендая озвучила Лолу Банні

Боб Берген - Твіті

Джим Каммінгс в ролі тасманського диявола

Габріель Іглесіас в ролі Спіді Гонсалеса

Канді Майло-бабуся

Пол Джуліан (архівні записи) в ролі Бігуна

Клей Томпсон - гібридний член загону Goon Squad, схожий на Гідро - людини і людини-Факела, з аквакінезом і пірокінезом.

Ентоні Девіс-брову, чоловік-гарпія, член загону Гун. Персонаж названий на честь одного з прізвиськ Девіса.

Даміан Ліллард в ролі Хроноса, швидкого члена загону гунів-роботів. Персонаж натхненний баскетбольним прізвиськом Лілларда час дами.

Діана Тауразі в ролі Білої Мамби, члена загону гунів, схожу на нагу. Персонаж натхненний баскетбольним прізвиськом Тауразі Біла Мамба.

Ннека Огвумике - Арахннека, паукоподібний член Загону Гун.

Фільм космічний Джем Нові легенди вийшов у всіх кінотеатрах України з 15 липня. Рекомендований до перегляду любителям героїв із Warner Bros, любителям пасхалок, мультиків Looney Tunes і баскетболу. Тема відносини між батьком і дитиною натякає, що для дорослих він також буде корисний. Главред сміливо ставить фільму Космічний Джем Нові легенди тверду 8, з десяти - за занадто велику кількісмть стереотипів та стереотипних персонажів.

Галаджій Олександр для Главреда