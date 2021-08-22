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Королева Єлизавета II покарає Меган Маркл і принца Гаррі за зганьблену сім'ю

22 серпня 2021, 13:32

Джерела, близькі до королеви Єлизавети II стверджують, що почалися юридичні процеси проти Меган Маркл і принца Гаррі.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Reuters

Королева Єлизавета "роздратована повторними нападками" на королівську сім'ю з боку принца Гаррі і Меган Маркл. Монарх дала відмашку королівським юристам почати покарання норовливої пари, яка дала скандальне інтерв'ю, що ганьбить королівську сім'ю Великобританії і готує книгу, яка може завдати шкоди благочестю сім'ї.

Анонімні джерела The Sun розповіли, що юридична команда королеви планує вжити заходів у зв'язку з "неодноразовими нападами" принца Гаррі і Меган Маркл на королівську сім'ю.

"Є межа того, скільки королеву і королівську сім'ю можна паплюжити. Вони отримають юридичну відповідь. Гаррі і Меган дізнаються, і будуть знати далі, що повторні нападки на адресу королівської сім'ї неприпустимі", - цитує їх слова видання.

Вони стверджують, що ведуться консультації з експертами з наклепу після серії вибухонебезпечних заяв, зроблених герцогом і герцогинею Сассекс протягом року.

Як повідомили журналістам, найбільше має дістатися видавцям мемуарів, які Гаррі пише "Не як принц, яким народився, а як людина, якою став".

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"Якщо хтось був не так названий в книзі або звинувачений у чомусь прямим текстом, то це може бути оцінено, як наклеп, а також порушення його прав на приватне сімейне життя", - зазначають вони.

Видання Penguin Random House ризикує отримати юридичне попередження з Лондона. Цікаво, як вони будуть викручуватися з ситуації, враховуючи, що вже заплатили Гаррі 20 млн доларів за рукопис і анонсували вихід книги в 2022 році.

Нагадаємо, Меган Маркл в скандальному інтерв'ю Опрі Уінфре розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини. Вона навіть думала про самогубство.

Крім того, Меган Маркл згадала, що всупереч чуткам, це не вона доводила до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Однак, конфлікт вже вичерпаний, і їй були принесені вибачення.

Принц Гаррі зажадав вибачень для Меган Маркл від улюблених родичів.

Дядько Кейт Міддлтон оголосив ворожнечу Меган Маркл до смерті за інтерв'ю Опре Уінфре.

Принц Гаррі анонсував мемуари про життя в королівській родині Великобританії з точки зору "звичайної" людини.

viber
Єлизавета II принц Гаррі Меган Маркл новини шоу бізнесу
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