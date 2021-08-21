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Кондратюк запропонував не пускати Ротару на сцену в День Незалежності

21 серпня 2021, 20:08

Ведучий вважає, що організаторам шоу варто було б тепер не пускати народну артистку на сцену на стадіон НСК "Олімпійський".

Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк виступив проти виступу Ротару / прес-служба

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк розкритикував виступ Софії Ротару у російському Сочі на музичному фестивалі "Нова хвиля", якраз за декілька днів до участі в концерті в Києві, приуроченому до Дня Незалежності України.

Ведучий вважає, що організаторам шоу варто було б тепер не пускати народну артистку на сцену на стадіон НСК" Олімпійський " 24 серпня, повідомив він у Facebook.

"При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її нещодавнього виступу на "Новій Хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності", - йдеться в публікації.

Відомий своєю активною громадянською позицією шоумен підкреслює, що українські музиканти не мають їздити виступати в Росію, коли триває неоголошена війна і частина території країни перебуває під окупацією.

"Під час війни не можна одночасно виступати і для окупантів, і для жертв агресії", - зазначає Кондратюк.

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Також він висловив думку, що подібній практиці могло б покласти край прийняття закону про колаборацію.

Раніше Главред писав про те, що українська народна артистка Софія Ротару засвітилася на російському концерті Крутого в Сочі. Співачка відвідала фестиваль Нова хвиля, де виконала свої пісні і презентувала нову.

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Ігор Кондратюк Софія Ротару День Незалежності України новини шоу бізнесу
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