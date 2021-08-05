Концерт Green Grey провалився - організатори висловилися про ситуацію зі скандальним гуртом

Green Grey / УНІАН

Група Green Grey не проведе концерт на даху ЦУМу, так як організатор, який повинен був виступати посередником і дистрибютором, несподівано відмовився з ними працювати.

Компанія Svitlo Concert опублікувала заяву в своєму Facebook.

"Друзі, ми би хотіли прокоментувати ситуацію, яка склалася навколо концерту Грін Грей, який Svitlo Concert планував організувати на даху ЦУМу:

Коли команда Svitlo Concert узгоджувала з представниками гурту цей захід, то, на жаль, не володіла повною інформацією щодо ситуації, яка склалася навколо гурту за останні декілька місяців. Отримавши ваші коментарі та запити, побачивши відео з висловлюваннями соліста Муріка, ми прийняли рішення не проводити захід на жодній з локацій, які ми орендуємо.

Ми, Svitlo Concert, про мистецтво та культуру. Ми обожнюємо нашу Україну, і цим все сказано. З повагою. Команда Svitlo Concert", - йдеться в повідомленні.

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Така позиція і висловлювання викликали фурор серед користувачів соцмереж, які в коментарях схлеснулися на тему пропаганди Кремля про гноблення російськомовних.

"Респект",

"Дякую за позицію",

"Свитло, вы выбрали неправильную стратегию … вы поддерживаете разделение и ущемление прав. Тут нет ничего общего с любовью к Украине.",

"Когда вы будете в такой же ситуации, желаю, чтобы общество также к вам отнеслось, как вы к музыкантам. Стыд и позор!",

"Я вітаю це рішення! Дякую за позицію!!",

"Шкода, шо жоден з ваших менеджерів не тримає руку на пульсі або ж до нього не прислухалось керівництво. А так, молодці, швидко прийняли рішення про відміну",

"И снова погнулись под меньшинство ...какой же у нас творится пиз..дец в стране ...",

"А ці "музиканти" досі існують? І що співають? Досі "Пад даждьом, пад даждьом упадьом ио-ио-иом?". От не відмінили б їх концерт - я б і не дізналася, що вони ще " співають". Вони вже давно бЄзнадьожно устарЄлі! Не треба ганьбити не один дах України таким лайном! Дякую за Вашу позицію!",- пишуть в коментарях.

Незадовго до цього Green Grey оголосили про свій окремий концерт на День Незалежності 24 серпня.

До цього в мережі звернули увагу на відеозвернення члена групи-Мурика, який "послав всіх за мавчиками" і показав блювальний жест щодо мовного закону в Україні. Це відео розлютило українців через таке ставлення музиканта до мови і країни.

Нагадаємо, наприкінці липня Green Grey поскаржилися на "пригнічення російськомовних", повторивши пропаганду Кремля і зізналися, що іх "вигнали" з концерту до Дня Незалежності України.