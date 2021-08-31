"Концентрація мату і агресії": скандальний Моргенштерн дав інтерв'ю Гордону

Моргенштерн / instagram.com/morgen_shtern

Російський блогер і музикант Алішер Валієв зустрівся з відомим українським інтерв'юером журналістом Дмитром Гордоном на нейтральній території, щоб поспілкуватися про актуальні теми і життя найскандальнішої публічної особистості в Росії

Як повідомляє дружина Дмитра Гордона і редактор видання Гордон Алеся Бацман, Моргенштерн не соромився у виразах.

"Концентрація самоіронії, мемів, мату, гумору на межі і за межею, агресії, сліз і сміху в цій бесіді зашкалювала. Запевняю, 2,5 години ви не зможете відлипнути від екрану. Зазвичай він викликає у людей крайні емоції: або захоплення, або огиду. Байдужих я не зустрічала. Заборонений СБУ за пропаганду наркотиків і подав на неї в суд Моргенштерн за результатом 2020 року став найпопулярнішим артистом в українському Ютубі, в двох топ-10 - відразу три його відео", - нагадала вона.читайте такожСлава Моргенштерна не буде довгою: астролог Влад Росс передрік страшну долю реперу

Бацман повідомила, що відео інтерв'ю вийде на Ютубі о 18-00 31 серпня.

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Моргенштерн сам виступив його ініціатором, написавши Гордону в личку.

"На запис програми в Стамбул він прилетів на приватному літаку, захопивши з собою не тільки красуню-наречену Ділару (до речі, саме сьогодні у них весілля), але і тітку, дядька і численну охорону. Плюс інтерв'ю він вирішив давати у футболці з мерчем Гордона, бо зізнався, що він - давній його фанат", - прокоментувала вона зустріч.

Як відомо, 31 серпня Моргенштерн і Ділара зіграли весілля і розписалися. За чутками, це пов'язано з парі Моргенштерна і Ксенії Собчак з приводу їх майбутнього інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше Моргенштерн в Україні потрапив в топ рейтингів про прослуховування і перегляд кліпів в 2020 році.

Пізніше стало відомо, що реп-виконавець зібрався з концертами влітку 2021 року відразу в три українських міста - Київ, Харків, Запоріжжя.

Тим не менш, пізніше Міністерство культури внесло Моргенштерна до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.