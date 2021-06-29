Коли в поїздах України оновлять вагони: Сумська публічно зажадала від Укрзалізниці відповіді

Ольга Сумська / УНІАН

Ольга Сумська їхала потягом Укрзалізниці з Кременчука до Києва. У неї були квитки купе без кондиціонера, але вона не помітила це. Вона обливалася водою, а потім публічно оголосила, що Укрзалізниця знущається з пасажирів.

Після цього Сумська вийшла в ефір з шоу Твій день на 1+1, і поспілкувалася з керівником пасажирського напралення Олександром Перцовським, який також був на зв'язку.

Ольга зазначила, що тисячі українців пишуть їй в соцсмережах по цій темі.

"Це справжні тортури, що в 21 столітті у нас таке коїться у вагонах. А що відбувається в локомотивних вагонах?! Як їздять провідники? - Дивується вона і додає. - Зайти в вагон, який цілий день стояв в 40-градусну спеку - уявіте собі. Це як сауна протягом 6 годин, або скільки поїздка триває".

Ведучі шоу запитали у Олександра - як так виходить, що досі їздять потяги без кондиціонерів?

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"Я в Укрзалізниці трохи більше півроку, і коли дізнався, що на 60% у вагонах немає обладнання - моя реакція була схожою. За всі роки Укрзалізниця зараз вперше отримала фінасування від держави на нові вагони. Дуже застарілий вік (парку), тому що їх давно закуповували", - каже чиновник.

За його словами, цього року розпочали будівництво українських вагонів українського виробництва. Інші вагони будуть переобладнані - в тому числі плацкартні.

"Ви не можете залишити двері відчиненими через історії з обкраданням українців. Я брала воду і поливала себе - по іншому ніяк не можна", - розповіла Сумська у відповідь на питання ведучих, як вона рятувалася.

Артистка акцентувала увагу на зарплатах членів Наглядової Ради Укрзалізниці: "Мені здається, однієї тільки зарплати голови Наглядової ради вистачить, щоб замінити вагони...", - зазначила вона.

Чиновник зазначив, що всі застарілі вагони виведуть з експлуатації тільки в 23-24 році.

Нагадаємо, Ольга Сумська прямувала поїздом 791 з гастролей з Кременчука до Києва. 54-річна зірка провела пекельну ніч в купе в 40-градусну спеку. На сторінці в Facebook знаменитість записала відеозвернення, де розповіла, що обливався водою.

Питання про зарплати ченов Наглядової ради Укразалізниці піднімаються не вперше. Екс-нардеп Сергій Лещенко до наглядової ради Укрзалізниці ввійшла наприкінці 2019 року. Пізніше стало відомо, що він виходить в держкомпанії отримує величезну зарплату - 588 тисяч гривень.

Повний випуск шоу Твій день на 1+1 можна дивитися онлайн на сайті 1plus1video.