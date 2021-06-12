Кліп Дорофєєвої Почему за день увірвався в тренди Youtube

Надя Дорофєєва / Instagram

Українська співачка Надя Дорофєєва вранці 11 червня представила свій новий сингл - Почему, для якого вибрала яскраві образи, і показала зворушливу історію розставання з декількох точок зору.

Як результат, всього за добу її кліп опинився на 8 місці в трендах Youtube після Насті Каменських і Ані Лорак. Крім того, сама співачка пише про те, що в топ-чартах її пісня також успішно набирає рейтинг.

"Пісня "Почему" вже в топ-чартах, кліп в трендах. Давайте вище", - просить Дорофєєва в Instagram.

Ідея кліпу в тому, що футуристична героїня, вихлюпує свій біль і образу в чуттєвій хореографії. І це не просто танці, це уособлення її страждань.

"Пишаюся цією роботою, вона для мене є по-справжньому особливою", - зізналася до цього Надя Дорофєєва.

За перші два тижні кліп Почему набрав понад 253 тисячі переглядів.