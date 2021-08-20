Кейтлін Дженнер повідомила про поповнення в родині

Кейтлін Дженнер / Getty Images

Трансгендерна жінка Кейтлін Дженнер, яка в минулому була олімпійським чемпіоном з легкої атлетики Вільямом Брюсом Дженнером, заявила, що хтось із її дітей чекає дитину.

Як зазначає видання ТМZ, Кейтлін не повідомила, хто саме народить їй онука.

Про швидке поповнення в родині кандидат на пост губернатора Каліфорнії розповіла під час відвідування Каліфорнійського магазину іграшок в Квінсі. Кейтлін згадала про своїх 18 онуків і пожартувала, що хоче 30 онуків, тому що це красиве кругле число. Потім вона підтвердила, що 19-й онук вже на підході.

У 71-річної телезірки шестеро дітей.

У ЗМІ ходили чутки, що її 24-річна дочка і модель Кайлі Дженнер вагітна другою дитиною. Представник Кайлі поки не коментували чутки про її вагітність.

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У Кайлі є трирічна дочка Стормі Вебстер від 30-річного американського репера Тревіса Скотта. У червні в ЗМІ з'явилися чутки, що Кайлі і Вебстер знову зустрічаються, оскільки вони з'явилися на червоній килимовій доріжці в благодійному будинку Парсонса.

У Кейтлін є сини Барт, Брендон і Броуді, а також дочки Кейсі, Кайлі і Кендалл. Вона також є вітчимом Кортні, Кім, Хлої та Роба Кардашян.

Як раніше писали, майже гола Кайлі Дженнер обмазала груди золотою фарбою і викликала фурор.