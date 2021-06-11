Кейт Міддлтон вперше публічно прокоментувала народження дочки принца Гаррі

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Reuters

Герцогиня Кембриджська, у якої був конфлікт з Меган Маркл ще з часу проживання актриси в палаці, вперше висловилася про народження племінниці у свого брата.

Як повідомляє Insdependent, Кейт Міддлтон хоче скоріше побачити дитину наживо. Про це вона розповіла журналістам, коли зустрілася з першою леді США Джилл Байден.

Вперше з 4 червня вона відреагувала на народження Лілібет Діани, чиє ім'я вже пов'язане зі скандалом: "Я бажаю їй всього найкращого. З нетерпінням чекаю можливості її побачити. Ми ще її не бачили, сподіваємося, що незабаром у нас буде можливість познайомитися з нею. Не можу дочекатися зустрічі з нею".

Також, вона зізналася, що поки що не бачила племінницю навіть по відеозв'язку.читайте такожСтало відомо, чи прийняла Єлизавета II скандальне ім'я дочки Меган Маркл

Нагадаємо, інші члени королівської сім'ї також поділилися своїми добрими побажаннями після звістки про народження Лілібет "Лілі" Діани, включаючи королеву і принца Чарльза.

"Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських з народженням Лілібет Діани! - Про це йдеться в заяві королівської сім'ї в Твіттері. - Королева, принц Уельський і герцогиня Корнуоллська, а також герцог і герцогиня Кембриджські в захваті від цієї новини. Лілібет - одинадцятий правнук Її Величності".

Як раніше повідомляв Главред, Кейт Міддлтон і принц Вільям першими відправили подарунок доньці принца Гаррі і Меган Маркл.

В другий вагітності Меган Маркл стало відомо в лютому 2021 року - пара зробила зізнання в День закоханих.

До цього, в листопаді 2020 року Меган Маркл зізналася, що влітку у неї стався викидень.