Кетрін Винник в Україні відвідала Пласт у Києві після концерту до Незалежності

Кетрін Винник / instagram.com/katherynwinnick/

Україно-канадська актриса Кетрін Віннінк, відома за роллю Лагерти в серіалі Вікінги, вразила яскравими фото із зустрічі з київськими "пластунами".

Актриса прилетіла до Києва ще до Дня незалежності, і не втомлюється дивувати українців і вражати своїх колег яскравими і патріотичними фото.

Цього разу актриса відвідала Київське відділення "Пласту" в Україні, поспілкувалася з "пластунами" і тепер показала яскраві фото з українськими скаутами.

Як відомо, сама Кетрін Винник належала до 10 гнізда "Волошки", а трохи пізніше до 10 куреня, гурток "Кедри" в Пласті в Торонто, де вона жила з батьками.

"Так чудово возз'єднатися з моєю українською дитячою скаутською організацією Пласт. Велике дякую за такий теплий прийом!", - написала вона в підписі до фотосесії.

Реклама

Дівчина одягла білу сорочку з вишивкою в стилі української вишиванки і спідницю міді олівець, волосся поклала у вільну косу навколо голови, а макіяж підкреслила яскравою помадою.читайте такожЗірка вікінгів Кетрін Винник оцінила святкування Дня Незалежності в Україні

На знімках вона радісно спілкується з дітьми і старшими членами Пласту, і робить спільне селфі.

Кетрін Винник / instagram.com/katherynwinnick/

Кетрін Винник / instagram.com/katherynwinnick/

Кетрін Винник / instagram.com/katherynwinnick/

Кетрін Винник / instagram.com/katherynwinnick/

Кетрін Винник / instagram.com/katherynwinnick/

Хто така Кетрін Винник

Кетрін Винник - канадська українка. До Канади емігрували її батьки, а дідусь був січовим стрільцем. Справжнє ім'я актриси-Катерина Вінницька.

Крім акторських талантів дівчина приховує й інші не менш цікаві - з 6 до 17 років Кетрін перебувала в українській скаутській організації "Пласт", а навчалася вона в українській школі в Торонто. У неї чорний пояс 3 дан по тхеквондо і 2 дан по карате.

Зараз на рахунку актриси більше 40 фільмів і серіалів, в тому числі Доктор Хаус, і Вікінги.

Як раніше повідомляв Главред, Кетрін Винник прилетіла до Києва з батьками до 50-річчя їхнього весілля та 30-річчя Незалежності України. Вона пройшлася по центру міста, і завалила Мережу яскравими фото з символами Києва і патріотичними підписами до них.