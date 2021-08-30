Kazka випустив кліп Цілувати тебе на саундтрек серіалу Моя улюблена Страшко

Kazka / кадр з кліпу

Учасниця шоу Танці з зірками 2021 Олександра Зарицька разом зі своїм гуртом Kazka випустила кліп на одну із останніх пісень.

Олександра Зарицька в яскраво-червоному вбранні, яке ефектно майорить на вітрі, заспівала для кліпу на заголовну пісню української версії серіалу про булінг на роботі.

Кліп на саундтрек серіалу Моя улюблена Страшко вийшов в день з прем'єрою серіалу, але перед виходом першої серії.

"Коли ми почали роботу над головною піснею серіалу, У нашої команди народилося дві композиції, які вийшли дивно красивими і транслювали емоції головної героїні. До якогось моменту ми не могли вибрати той єдиний трек, тому разом з продюсерами серіалу вирішили залишити обидва. Якщо перша пісня, "Красива серцем", про силу всередині кожного з нас, то "Цілувати тебе" — історія про вразливе, але водночас і найсильніше почуття — кохання. Любові до людей, навколишнього світу і коханій людині", — поділилася Олександра Зарицька.

У кліпі чергуються моменти зі співом гурту на даху хмарочоса в Києві і кадри з майбутнього серіалу, який виходить на 1+1.

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1 серія Моя улюблена Страшко виходить 30 серпня о 20-45 на телеканалі 1+1.

Група Kazka вперше презентувала саундтрек до серіалу Моя улюблена Страшко на 1+1 на початку червня 2021.