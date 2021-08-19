Катя Осадча народила третього сина і показала зворушливе фото

Катерина Осадча / Instagram

Ведуча Катерина Осадча народила третю дитину - ним виявився знову син. Ведуча подарувала другого сина Юрію Горбунову.

Про свою радість знаменитості написали в соцмережах.

"Привіт, наш новий всесвіт! Я мама трьох синів Юрій Горбунов, спасибі тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять хороші хлопці", - пише вона.

"Сьогодні,19 серпня о 5.05 ранку в нашій сім‘ї сталася щаслива, довгоочікувана подія - в нас народився ще один синочок!! Пишаюся тобою, наша матуся!!Люблю тебе! Ми безмежно щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину, і бачити як з‘являється на світ твоя дитина!! Дякую тобі за це!! ",- пише Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy/

Він показав фото з ніжкою дитини, бирку Катерини, які отримують новонароджені в пологовому будинку і себе - щасливого. За словами Горбунова, пологи відбулися о 5 ранку 19 серпня.

Юрій Горбунов став батьком вдруге / instagram.com/gorbunovyuriy/

Юрій Горбунов і Катя Осадча стали батьками / instagram.com/gorbunovyuriy/

У коментарях їх завалили привітаннями і зворушливими компліментами малюкові і батькам.

Як раніше повідомляв Главред, розкрилася друга вагітність Катерини Осадчої. Під час відпустки в Туреччині Осадча засвітилася з Олею Поляковою, яка розкрила "таємницю" Осадчої і Горбунова.