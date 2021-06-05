Катя Осадча похвалилася фото з випускного старшого сина

Катя Осадча показала фото з випускного сина

Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка очікує на третю дитину, показала фото з випускного старшого сина Іллі, якого народила у своєму першому шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. Ілля навчався в Київській приватній Міжнародній школі.

На знімках Ілля позує в мантії і з дипломом в руках.

"Мій випускник. Ніби тільки у мене був випускний, а вже в Іллі. І ніби тільки йшли в перший клас, а вже Ілля майбутній студент! Ілля, нехай доросле життя буде легким і щасливим, а я завжди поруч", - написала Осадча.

Колишня модель також виховує чотирирічного сина Івана від свого нинішнього чоловіка Юрія Горбунова. Вони одружилися в 2017 році.