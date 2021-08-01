Катерина Павленко публічно розповіла правду про пісню Gо-A і Maneskin

Катерина Павленко та Катерина Осадча / Світське життя

Пісня Gо-A і Maneskin викликала фурор у Мережі, хоч про пісню тільки говорили - вона ще не вийшла.

Тепер у Каті Осадчої на шоу Світське життя з'явилася можливість розпитати співачку в повній мірі, і задати їй всі такі інтригуючі питання.

"Я не знаю, звідки пішла ця інформація, за умовами контракту я не маю права розголошувати подробиці, але всім потрібно трохи почекати, тому що журналісти занадто прискорюють події...",- сказала Катя.

"Дует буде, але пізніше?",- уточнила Осадча.

"Поживемо - побачимо", - загадково посміхнулася співачка.

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У відповідь Осадча перевела тему на відносини - у Катерини Павленко немає роману з фронтменом Maneskin, але вона непросто відповіла на питання про те, чи вільне її серце. Спочатку дівчина багатозначно помовчала.читайте такожСпільна пісня Мапеѕкіп і Go-A виявилася фейком

"Нехай це буде таємницею" - вирішила Павленко після тривалої паузи.

Співачка також зізналася, що збільшилася кількість фанатів, і зросли гонорари. Виконавиця зазначила, що грошей платять значно більше, а ще умови роботи покращилися.

"Ну відсотків так на 300. Ну, не забувайте, що до Нацвідбору, ми взагалі були ноунеймами. Чесно кажучи, я ще не зрозуміла, що я можу собі дозволити, адже через концерти у мене зовсім немає часу витрачати гроші. У мене якось немає схильності купувати якісь дорогі речі, але вчора я пішла і купила собі парфуми Chanel", - поділилася артистка.

Зараз Go_A чи не єдиний український гурт, який гастролює Європою. Катя зізналася, що за кордоном колектив має багато фанів, чому дуже радий.

Подивитися повністю шоу Світське життя за 31 Липня можна онлайн на сайті 1plus1.video.