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Каскадерка з Володаря кілець отримала серйозну травму - подробиці і її стан

29 червня 2021, 20:28

Відома каскадерка Дайна Грант отримала травму голови і шиї, але страхова відмовилася покривати її операцію.

Дайна Грант
Дайна Грант / instagram.com/daynastunts / Wonder Woman

Днями стало відомо, що каскадерка, у якої є своя школа каскадерів, постановниця трюків для фільмів Чудо-жінка, Божевільний Макс і Зена, Дайана Грант отримала аневризму головного мозку і траму шиї.

Як повідомляє One News, після того, як працююча над Володарем кілець каскадерка повідомила про свою проблему, вона зібрала суму на операцію за 24 години.

Акторка Люсі Лоулесс повідомила, що Дайана отримала травму в Новій Зеландії. Але джерела уточнили, що це було не на зйомках.

У понеділок вона провела КТ і МРТ, які показали 8-міліметрову аневризму і травму шиї. Операція за 60 тисяч була не по кишені, і Грант збирали гроші через сосети.

Раніше цього року Грант працювала над майбутнім багатомільйонним телесеріалом Володар кілець, який в даний час знімається в Новій Зеландії і виробляється Amazon Studios.

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За словами джерел, відтоді вона працювала як мінімум над чотирма іншими постановками, а також керувала школою трюків, перш ніж захворіла. Невідомо, над яким проектом вона працювала в момент виявлення аневризми.

У бесіді з Herald Грант сказала, що вона вражена підтримкою і планує пожертвувати решту коштів на благодійність.

"Я була так вражена дивовижною любов'ю і підтримкою з усього світу", - сказала вона.- 60 000 доларів були зібрані для моєї операції на мозку на невеликій сторінці менш ніж за 24 години, операція тепер покрита, і все, що понад це, буде спрямовано на мою реабілітацію та післяопераційний догляд".

Дайана Грант подякувала всім за допомогу і підтримку. Тепер вона готується до операції.

Дайна не тільки каскадерка світового класу, а й мати трьох дітей, одному з яких 7 років. Також вона керує школою каскадерів в Новій Зеландії і працює з молодими талантами.

Раніше Amazon розкрив сюжет серіалу за Володарем кілець.

Зйомки першого сезону серіалу по Володарю кілець почалися в Новій Зеландії в лютому 2020 року, але були перенесені через коронавірус.

Джозеф Моул грає антагоніста, а одну з головних героїнь - Галадріель грає Морфідд Кларк. Маркелла Кавена виконує роль Тайри - головної героїні.

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