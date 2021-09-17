Кароль заговорила про переїзд з України та згадала, як крутила роман відразу з двома

Співачка була досить відвертою / скріншот з Youtube-каналу Тіни Кароль

Українська співачка Тіна Кароль відповіла на питання від своїх підписників.



У рубриці "Було / Не було" на Youtube-каналі артистки їй фанати ставили не тільки буденні, але провокаційні питання.

Хотіла б пожити в іншій країні?

За словами співачки, таке бажання у неї виникає, оскільки вона любить подорожувати.

"Я періодично хочу пожити в іншій країні. Я взагалі люблю їздити в інші країни, люблю міняти ландшафти, екстремальні подорожі, вивчати різні міста, вулиці", - зізналася артистка.

Іноді в подорож слід вирушати самостійно, вважає Тіна. За її словами, це трохи дивно, але необхідно.

"Спочатку тобі некомфортно. Але круто, коли ти один і без зв'язку. Відразу з'являються зовсім інші думки, згадуються всі страхи", - розповіла співачка.

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"А якщо вони подивляться цей випуск? Так, тільки обережно дуже" - з посмішкою сказала співачка.

скріншот з Youtube-каналу Тіни Кароль

Також Кароль зізналася, що в минулому у неї були шкідливі звички.

"Так, я палила", — посміхаючись заявила артистка.

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль заінтригувала шанувальників гарячим фото і неоднозначним зізнанням. На фото у своєму Instagram співачка ніжно засвітила ключиці та груди в білій білизні, спустивши з плечей накидку, і закинувши голову назад.