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Кароль здивувала моторошною історією зі свого життя

1 жовтня 2021, 02:59

За словами Кароль, інцидент трапився, коли вона готувалася до свого сольного концерту Інтонації.

Тіна Кароль
Тіна Кароль повідала моторошну історію про життя / УНІАН

Відомий співачка Тіна Кароль повідала, що якось ледь не задихнулася, пише YouTube-канал Patreon ТОР 3.

За словами Кароль, інцидент трапився, коли вона готувалася до свого сольного концерту Інтонації та хотіла показати дуальність особистості і багатогранність жінки.

Тіна хотіла, щоб танцівниці шоу виглядали як її двійники. І вирішила зробити силіконові маски.

"Я поперлася сама в підвал, де хлопці професійно роблять маски. Вони замотали мою голову в гіпс. Залишили тільки отвори для носа, щоб я могла дихати. Цей гіпс почав сохнути і поступово здавлюватися. Воно почало душити мене, я розумію, що в кімнаті нікого немає", - розповіла співачка.

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У Тіни тоді розпочалася панічна атака. Вона намагалася покликати на допомогу, але зробити це було важко.

"Вони прийшли, сказали, якщо знімемо гіпс, то маска не вийде. Я дала зрозуміти, що гіпс знімаємо. Вони то зробили ті маски. Вони були такі жахливі. Тому ми відмовилися від цієї ідеї", - додала артистка.

А двійники Тіни вийшли завдяки однаковим зачіскам, вбранням і червоним губам.

Раніше співачка Тіна Кароль захопила шанувальників струнким тілом в сміливому вбранні. Зірка знялася в рекламі спортивного взуття, а заради вдалого кадру забралася на тенісний стіл.

Не так давно Тіна стала рекламувати одяг власного дизайну. Починала співачка з шовкових хустинок, якими часто доповнює свої образи на сцені і в житті. Тепер Кароль стала рекламувати кросівки. Відповідне відео співачка і опублікувала в своїх Instagram-stories.

viber
Тіна Кароль новини шоу бізнесу
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