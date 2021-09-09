"Чатували біля будинку": Сумська розповіла, як її переслідував "неадекват"

Ольга Сумська розповіла про переслідування / Instagram

Актриса Ольга Сумська розповіла про моторошні переслідування, які лише дивом не завершилися трагедією. Зокрема, один з фанатів нав'язливо писав зірці і навіть її молодшій дочці в соціальних мережах і чатував біля під'їзду, розповіла в студії програма Стосується кожного.

Актриса пройшла на проєкт в ролі Зіркового експерта де обговорювали переслідувача дівчинки із Запорізької області, якій погрожує дорослий чоловік. Сумська пояснила, що соціальні мережі можуть бути дуже небезпечними, адже існує багато "неадекватів".

Також вона поділилася своєю історією, як колись страждала від переслідування. Зірці в соціальних мережах писав "неадекват", він запрошував її в гості і зізнавався в симпатії. Сумська каже, що чоловік був ввічливим, проте актриса запідозрила небезпеку, коли він почав писати не тільки їй, а й молодшій дочці.

Крім того, "неадекват" наполегливо чатував біля будинку Ольги Сумської. Одного разу біля під'їзду вона побачила чоловіка, який підійшов до неї і представився. Тоді вона зрозуміла, що це наполегливий фанат і їй дуже стало страшно.

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Вся ця ситуація дуже моторошна, адже чоловік писав їй, її дочці і дізнався адресу актриси.

Сумська від "неадеквата " на щастя не постраждала. Актриса не стала розповідати, чим закінчилася історія з переслідуванням, проте зазначила, як важливо берегти себе і своїх дітей від дивних і нав'язливих фанатів в соціальних мережах.

Раніше Главред писав про те, що Ольга Сумська їхала потягом Укрзалізниці з Кременчука до Києва. У неї були квитки купе без кондиціонера, але вона не помітила це. Вона обливалася водою, а потім публічно оголосила, що Укрзалізниця знущається з пасажирів.