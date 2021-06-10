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Каньє Вест зустрінеться з Іриною Шейк - вже офіційно

10 червня 2021, 09:30

Після того, як папараці засікли Каньє Веста з Іриною Шейк, пара підтвердила стосунки.

Каньє Вест
Каньє Вест / Getty Images

Американський репер Каньє Вест після розлучення із зіркою реаліті Кім Кардашьян знайшов розраду в обіймах російської моделі і молодої матері Ірини Шейк.

Днями Каньє та Ірина засвітилися разом на фото під час святкування дня народження репера у Франції. Як повідомляє TMZ , репер і модель були помічені у французькому регіоні Прованс у вівторок.

На зображеннях, отриманих Daily Mail , їх можна побачити гуляючими по своєму розкішному готелю, поки Вест фотографує дівчину.

"TMZ підтвердили, що вони на 100% зустрінуться, але наші джерела говорять, що неясно, наскільки їх відносини серйозні на даний момент", - йдеться в публікації таблоїду.

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Раніше Шейк неодноразово брала участь в проектах Веста. У 2010 році вона знялася у відеокліпі на його пісню Power, після чого не раз представляла одяг модного бренду музиканта на європейських тижнях моди.

У січні стало відомо, що Кім Кардашьян і Каньє Вест розлучаються після декількох років спроб налагодити шлюб.

Ще рік тому Каньє Вест забрав дітей і поїхав від Кардашьян, але вони протрималися ще майже рік разом.

Ірина Шейк Каньє Уест новини шоу бізнесу
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