Камінг-аут Melovin надихнув солістку KAZKA на сміливе зізнання щодо своєї орієнтації

Лідер гурту KAZKA оголосила себе квіром / instagram.com/kazka.band

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька назвала себе квір-людиною і сказала, що підтримує ЛГБТ-прайди. Так співачка підтримала камінг-аут артиста MELOVIN (Костянтина Бочарова) зі сцени фестивалю Atlas Weekend цього тижня.

"Я сама вважаю себе квіром. Квір-люди – це люди, які трохи нестандартні у всіх обсягах нашої культури. Це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти і битися, якщо треба", – запевнила лідер KAZKA в інтерв'ю програмі "Світське життя".

Також співачка розповіла, що про бісексуальність Melovin вона знала ще задовго до того, як він публічно в цьому зізнався. Зарицька вважає його сміливою людиною, і чим більше буде таких людей, тим швидше іншим стане зрозуміло, що це нормально.

"Звичайно, я знала про це, його бісексуальність, і я знала, що він зробить такий крок. Я пам'ятаю, він думав, як це зробити. І саме без слів, як ми всі бачили. Я знаю, що багато людей все життя не можуть розповісти батькам, нікому. MELOVIN – дуже смілива людина. Чим більше таких сміливих людей, тим швидше ми покажемо, що це нормально", – розповіла Зарицька.

Варто відзначити, що не тільки фронтвумен групи KAZKA прокоментувала камінг-аут MELOVIN:

головна "Холостячка" країни Злата Огневич першою із зірок підтримала співака. На сторінці в Instagram артистка розмістила фотографії з колегою, і заявила, що свобода бути собою – найбільша цінність.

водночас українська співачка Оля Цибульська підтримала М1, який вирізав камінг-аут MELOVIN з відео, опублікованого на Youtube. За її словами, співак повинен був попередити режисера прямого ефіру про свій перфоменс.

лідер гурту Mozgi Потап потролив MELOVIN і поцілував Позитива на сцені Atlas Weekend. Перед тим репер заявив, що"нас натуралів залишилося так мало, що скоро ми вийдемо на парад натуралів".

Нагадаємо, не так давно Олександра Зарицька зізналася, що довгий час страждала від булінгу. Артистка поділилася, як реагувала на образи.