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"Сіють гомофобію": камінг-аут Melovin вирізали з ефіру - українці розкритикували телеканал

6 липня 2021, 11:32

На фестивалі Atlas Weekend український виконавець Костя Бочкарьов здійснив камінг-аут.

Melovin
Melovin / instagram.com/melovin_official/

Український співак учасник Євробачення Melovin виступив на Atlas Weekend у безкоштовні дні. На сцені 5 липня він зробив несподіваний вчинок - поцілував дівчину і хлопця, а потім обмотався ЛГБТ-прапором.

Як виявилося, канал M1, який веде трансляцію виступів і публікує відео з артистами, просто "вирізав" це з прямого ефіру.

Артист обурився цьому і написав пронизливий пості в своєму Instagram.

"Мій офіційний камінаут, який відбувся зі сцени, був вирізаний з прямого ефіру М1. Моє відео досі не завантажують на YouTube. І все тому, що я показав свою сутність", - каже співак, і додає, що для нього не мають значення колір, віра або стать людини.читайте такожНа М1 відповіли за вирізаний камінг-аут виконавця Melovin

Він виявився шокований такою політикою мовника фестивалю, і відзначив рівень цензури каналу.

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"Така любов не визнається кимось, блокується і просто не випускається в ефір. Невже боротьба за свої права і свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я безумовно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України", - жорстко підкреслив співак.

Примітно, що на Youtube М1 вийшло відео з виступом Мelovin, але там вирізали не тільки поцілунок, але і взагалі всю пеню DWTD.

"Оу вау, вони не тільки момент камінг-ауту вирізали, а й всю пісню DWTD. Браво, М1, нічого не скажеш", "Cумно все це...( Як каже Меловін, повинні "передохнути" багато хто, щоб щось змінилося в нашому шоу-бізі, та й не тільки в ньому(", "Виходить, голі дупи, розчепірки та імітація статевих актів танцівниками/співаками, які можна побічити в більшості кліпів на каналі М1, то нормально. А цілуватися на сцені - неприпустимо!", "Може, телеканалу М1 час мовити на Росію? Бо лише у неграбних імперських країнах не поважають права людини і сіють у суспільстві гомофобію", - розкритикували канал М1 в коментарях до обрізаного відео.

Нагадаємо, в перший день Atlas Weekend Даша Петрожицька назвала дату виходу фільму Найкращі вихідні, який знімають спільно з Film.ua організатори фестивалю.

Melovin Atlas Weekend новини шоу бізнесу
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