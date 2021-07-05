Jerry Heil назвала розцінки на свої пісні для українських зірок

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

Українська співачка Jerry Heil, яка в 2020 році пройшла у фіналі відбору на Євробачення, вперше назвала ціни на свої пісні, які вона писала для українських виконавців.

Під час інтерв'ю з Катею Осадчою для шоу Світське життя, Jerry Heil зізналася, що її пісні купували багато, але одній співачці вона соромиться запропонувати свою пісню, хоч вона і хороша.

"В середньому я оцінюю свої пісні в районі декількох тисяч доларів", - поділилася Jerry Heil.

На питання ведучої Катерини Осадчої, чи не варто випадково співачка на роздоріжжі: віддавати трек або заробити грошей, Jerry Heil відповіла що ніколи за таке не переживала. Адже вона заздалегідь відчуває Для кого пише черговий текст.

"У цьому випадку Я сурогатна мама, тому що я знаю заздалегідь для кого я виношую цю пісню", — зазначила артистка.

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Вона назвала Дантеса своїм покупцем: "чесне слово, не пам'ятаю жодного прайсу. Тому що Вова завжди оверпрайс. Завжди переплачує і настільки щедрий, що мені хочеться вибачитися після того, як він мені надсилає гроші".

Незважаючи на те, що багато хто купував її пісні, Jerry Heil соромиться запропонувати пісню Тіні Кароль - хоч та вже якийсь час лежить у неї "в ящику".

"У мене є така пісня для Тіни, але я соромлюся їй показати, якщо чесно", - каже дівчина.

Нагадаємо, що серед пісень Jerry Heil - більш-менш Дантеса. Вона продала йому 4 пісні, які увійшли в новий альбом.

Такде співачка розповіла, що продає свої пісні Вірі Брежнєвій, конкуруючи з Меладзе.

Нагадаємо, подивитися весь випуск шоу Світське життя з Jerry Heil за 3 липня можна на сайті 1+1 video.