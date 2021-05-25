Відомий український телеведучий шокував радісною новиною

Сергій Притула здивував новиною / Новий канал пресслужба

Відомий український телеведучий Сергій Притула тепер отримав статус багатодітного батька. У телеведучого і його дружини Катерини народилася ще одна дочка.

Новиною про поповнення в родині щасливий тато поділився в Facebook.

Крім того, телеведучий не тільки повідомив про радісну подію, але ще і розсекретив ім'я малюка. Дівчинку назвали Стефанією.

"Чудовий день, щоб з'явитися на світ, Стефанія! Братик і сестричка дуже чекали тебе!!! А ми з мамою дякуємо Богові за тебе! Ласкаво просимо в сім'ю і в океан любові!!!", - написав Притула.

Також він показав кадр з сімейної фотосесії, на якій його дружина позувала вагітною.

Відзначимо, у телеведучого є син Дмитро від першого шлюбу, а також дочка Соломія, яка народилася в другому шлюбі.

Як раніше повідомляв Главред: