Відомий український телеведучий шокував радісною новиною

У родині популярного телеведучого Сергія Притули поповнення.
Відомий український телеведучий Сергій Притула тепер отримав статус багатодітного батька. У телеведучого і його дружини Катерини народилася ще одна дочка.
Новиною про поповнення в родині щасливий тато поділився в Facebook.
Крім того, телеведучий не тільки повідомив про радісну подію, але ще і розсекретив ім'я малюка. Дівчинку назвали Стефанією.
"Чудовий день, щоб з'явитися на світ, Стефанія! Братик і сестричка дуже чекали тебе!!! А ми з мамою дякуємо Богові за тебе! Ласкаво просимо в сім'ю і в океан любові!!!", - написав Притула.
Також він показав кадр з сімейної фотосесії, на якій його дружина позувала вагітною.
Відзначимо, у телеведучого є син Дмитро від першого шлюбу, а також дочка Соломія, яка народилася в другому шлюбі.
Як раніше повідомляв Главред:
- Відома українська телеведуча Василина Фролова вперше стала матір'ю і народила сина.
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- Для 51-річного Гордона дочка стала сьомою дитиною. З 35‒річною Бацман вони виховують тепер уже трьох дітей - новонароджену Ліану, Алісу і Санту.
Автор: Марія Тупік