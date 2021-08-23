Відомий шоумен зворушливо привітав українців

Притула привітав українців з Днем Прапора

У День Державного Прапора України, 23 серпня, відомий шоумен Сергій Притула зворушливо привітав українців.

Сімейне патріотичне фото ведучий Нового каналу опублікував у Facebook.

На знімку дружина і діти Притули одягнені у футболки національної збірної України з футболу. У кожного в руках-синьо-жовті стяги. А сам Сергій, вбраний в хокейну футболку української команди, в руках тримає шарфик із написом "Сімферополь".

"З Днем Державного Прапора, друзі! Він обов'язково буде розвиватися над Кримом, Донецьком і Луганськом! Давайте поважати рідні кольори!"- написав Притула.

Нагадаємо, 23 серпня містах Украни відбудуться різні заходи з нагоди святкування Дня Прапора. Зокрема, у Києві відбудеться культурно-громадська акція, присвячена святкуванню 30-ї річниці Незалежності України" Обрядовий рушник", покажуть фільми" сильніше, ніж зброя"," Михайло Грушевський "у кінотеатрах мережі КП "Київкінофільм".

У суботу, 21 серпня, на Воронцовському маяку в порту Одеси вивісили 18-метровий державний прапор до Дня Незалежності України.

Полотнище величиною 18 на 5 метрів піднімається на всю висоту маяка. Прапор закріпили на верхній частині маяка вздовж його стін - тут він провисить до 24 серпня включно. Його можна побачити з Приморського бульвару, Потьомкінських сходів і пляжів міста.