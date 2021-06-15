Відомий продюсер пояснив, чому в Україні не прижилися патріотичні пісні

Популярні радянські воєнні пісні були не про війну, смерть і кров, нагадав Путінцев / УНІАН

З початком війни на Донбасі в Україні багато виконавців почали писати пісні про неї та про патріотизм. Але згодом весь цей пісенний патріотизм зійшов нанівець. Продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM.COMpany Денис Путінцев пояснив, чому в Україні не прижилися патріотичні пісні.

За його словами, деякі артисти просто піарилися на темі війни.

"Втім, і в будь-якому іншому бізнесі є люди, які з благодійності роблять промо, не розуміючи, що це виглядає жахливо", - сказав Путінцев під час чату на Главреді.

При цьому багато виконавців не спекулювали на темі війни, але патріотичні пісні все одно не стали популярними. На це є причина.

читайте такожБоротьба за борщ з Росією - не менш важлива, ніж війна на Донбасі-експерт"Згадайте популярні радянські військові пісні: вони були не про війну, смерть і кров, про що співають всі українські виконавці (туга прийшла, нас накрило, теж давай, брате, встанемо та капець цей припинимо). Люди і так все це розуміють, але хочуть отримати мотиваційну енергію від пісень", - зазначив продюсер.

Він додав, що мотиваційна енергія базується на інших речах.

"На любові, життєвій історії солдата і простої дівчини, мами і сина, врешті-решт, борщу та вареників, які взяв з собою солдат, і коли мос*аль рот на все це розкрив, наш солдат розбив його. Повинні бути зрозумілі та земні речі, побутові та, можливо, іронічні", - пояснив Путінцев.

Як повідомляв Главред, раніше Денис Путінцев заявив, що багато російських виконавців, які потрапили в список сайту Миротворець, приїжджають в Україну і записують тут свої альбоми, але про це не розганяється інформаційна війна. За його словами, влаштовувати на них "полювання", як це було з російським репером Василем Вакуленком (Бастою), не має сенсу.