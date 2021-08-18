Побитий танцюрист Дорофєєвої показав перше фото з лікарні

Євген Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko/

Танцюрист Дорофєєвої вийшов з коми, і його батьки повідомили про його стан.

Хлопця вже перевели з реанімації в звичайну палату. Він згадав, що з ним сталося, намагається сидіти і вставати. Але все ще дуже слабкий. Поруч з ним знаходяться мама і вітчим, відвідують друзі.

Він показав у сторіз Instagram опублікували кадри з лікарні з друзями.

На фото видно слід на лобі від операції (йому провели трепанацію черепа), одне око все ще не відкривається, залишаються проблеми з руховою функцією.

"Спасибі всім за ваші слова підтримки. Попереду шлях реабілітації", - пише він.

"Така величезна кількість людей мені написали, я повільно, але впевнено відповім кожному! Хочу сказати спасибі за ваші слова. І буду поступово всіх тримати в курсі", - додав Євген.

"Сьогодні ми супер герої! І коридорами гуляємо, і сходами ходимо, і на вулиці чиллім. Коротше, скоро будемо танцювати)", - йдеться в підписі в фото, на якому Євген знявся разом зі своїми товаришами.

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