Побитий танцюрист Дорофєєвої показав перше фото з лікарні

Євген Гончаренко після виходу з коми показав перше фото і сам звернувся до шанувальників.
Танцюрист Дорофєєвої вийшов з коми, і його батьки повідомили про його стан.
Хлопця вже перевели з реанімації в звичайну палату. Він згадав, що з ним сталося, намагається сидіти і вставати. Але все ще дуже слабкий. Поруч з ним знаходяться мама і вітчим, відвідують друзі.
Він показав у сторіз Instagram опублікували кадри з лікарні з друзями.
На фото видно слід на лобі від операції (йому провели трепанацію черепа), одне око все ще не відкривається, залишаються проблеми з руховою функцією.
"Спасибі всім за ваші слова підтримки. Попереду шлях реабілітації", - пише він.
"Така величезна кількість людей мені написали, я повільно, але впевнено відповім кожному! Хочу сказати спасибі за ваші слова. І буду поступово всіх тримати в курсі", - додав Євген.
"Сьогодні ми супер герої! І коридорами гуляємо, і сходами ходимо, і на вулиці чиллім. Коротше, скоро будемо танцювати)", - йдеться в підписі в фото, на якому Євген знявся разом зі своїми товаришами.
Побиття танцюриста Дорофєєвої - що відомо
- Євгена Гончаренка побив співробітник УДО вночі 1 серпня, проломивши череп.
- Конфлікт стався біля клубу ліфт, де співробітник УДО штовхнув Женю і завдав йому потужного удару в голову.
- У лікарні Євгенію зробили трепанацію черепа і проводили переливання крові.
- Пізніше лікарі повідомили про параліч частини тіла танцюриста.
- Євген Гончаренко через два тижні після трепанації черепа лежить в стерильній палаті з відкритою раною на голові - це обумовлено процедурою операції і планом лікування.
- Безпалий, який побив Женю, затриманий, проводиться розслідування його вчинку, також суд виніс рішення про його арешт. Його вирішили вигнати зі служби в держорганах.
- Після коми Євген Гончаренко втратив пам'ять і координацію рухів.