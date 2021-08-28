Побитий танцюрист Дорофєєвої відверто розповів про свою сексуальну орієнтацію

Євген Гончаренко заявив, що він не гей / instagram.com/zhenja_goncharenko/

Танцюрист Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, який нещодавно вийшов з коми, відповів на запитання, що стосується його сексуальної орієнтації. За словами хлопця, він не вважає себе геєм.

На сторінці в Instagram Гончаренко опублікував stories. Євген уточнив, що "він за любов і будь-який її прояв".

"Ні, я не гей. Але у любові немає статі. Я за любов і будь-який її прояв. Хочу віддатися цьому почуттю на повну. Неважливо з ким, де і коли", – пояснив танцюрист.

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