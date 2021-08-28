Побитий танцюрист Дорофєєвої відверто розповів про свою сексуальну орієнтацію

Євген Гончаренко заявив, що не вважає себе геєм, але "він за любов і будь-який її прояв".
Танцюрист Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, який нещодавно вийшов з коми, відповів на запитання, що стосується його сексуальної орієнтації. За словами хлопця, він не вважає себе геєм.
На сторінці в Instagram Гончаренко опублікував stories. Євген уточнив, що "він за любов і будь-який її прояв".
"Ні, я не гей. Але у любові немає статі. Я за любов і будь-який її прояв. Хочу віддатися цьому почуттю на повну. Неважливо з ким, де і коли", – пояснив танцюрист.
Побиття танцюриста Дорофєєвої - що відомо
- Євгена Гончаренка побили вночі 1 серпня, хлопцеві проломили череп. Конфлікт стався біля клубу Ліфт.
- Нападником виявився Євген Безпалий, співробітник Управління державної охорони України.
- У лікарні Євгену зробили трепанацію черепа і переливання крові.
- Пізніше лікарі повідомили про параліч частини тіла танцюриста.
- Співробітник УДО, який побив Євгена, затриманий, проводиться розслідування його вчинку, також суд виніс рішення про його арешт. Його вирішили вигнати зі служби в держорганах.
- Після коми Євген Гончаренко втратив пам'ять і координацію рухів.
- Відомо, що після виписки з лікарні танцюрист Дорофєєвої поступово відновлює своє здоров'я.
Автор: Анна Багрій